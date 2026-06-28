Как Кремль отреагирует на экономические проблемы, вызванные дальнобойными ударами Украины? Голосуйте в TГ-канале Цензора

Результативные дальнобойные удары Украины по объектам в глубине России повлекли за собой серьезные экономические последствия для страны-агрессора.

В частности, в ряде регионов РФ стремительно обостряется дефицит топлива. Среди элиты, в бизнес-среде и среди простых россиян растет беспокойство.

Как, по вашему мнению, отреагирует Кремль на экономические проблемы?

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