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Новости Удары по рф Топливный кризис в РФ
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Как Кремль отреагирует на экономические проблемы, вызванные дальнобойными ударами Украины? Голосуйте в TГ-канале Цензора

топливный кризис в РФ

Результативные дальнобойные удары Украины по объектам в глубине России повлекли за собой серьезные экономические последствия для страны-агрессора. 

В частности, в ряде регионов РФ стремительно обостряется дефицит топлива. Среди элиты, в бизнес-среде и среди простых россиян растет беспокойство.

Как, по вашему мнению, отреагирует Кремль на экономические проблемы?

Примите участие в опросе в Telegram-канале Цензор.НЕТ и посмотрите, что думают другие наши читатели.

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опрос (3031) россия (98090) горючее (93)
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