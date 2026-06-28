Як Кремль реагуватиме на економічні проблеми, викликані далекобійними ударами України? Голосуйте в ТГ-каналі Цензора

Результативні далекобійні удари України по об'єктах у глибині Росії спричинили серйозні економічні наслідки для країни-агресора.

Зокрема, у низці регіонів РФ стрімко загострюється дефіцит пального. Серед еліт, у бізнес середовищі і у простих росіян зростає занепокоєння.

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