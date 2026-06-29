Сутки в Запорожской области: 4 человека погибли, ещё 28 ранены

За прошедшие сутки, 28 июня, российские захватчики атаковали Запорожье, Запорожский и Пологовский районы. В результате вражеских ударов 4 человека погибли, ещё 28 получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Всего было зафиксировано 973 удара. Под обстрелом оккупантов оказались 45 населенных пунктов Запорожской области.

Авиаудары и атаки БПЛА

Войска РФ нанесли 29 авиаударов по Запорожью, Малокатериновке, Кушугуму, Балабино, Таврийскому, Запасному, Юрковке, Шевченковому, Даниловке, Любицкому, Новосолошино, Любимовке, Орехову, Омельнике, Никольском, Червоном Яру, Новоселовке, Червоной Кринице и Преображенке.

737 БПЛА различных модификаций (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Малокатериновку, Кушугум, Камышеваху, Речное, Новояковлевку, Новотавриское, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Преображенку, Малую Токмачку, Белогорье, Чаривное, Новоселовку, Гуляйпольское, Верхнюю Терсу, Староукраинку, Воздвижевку, Горькое, Цветковое, Доброполье и Рыбное.

Обстрелы из РСЗО и артиллерии

Зафиксировано 6 обстрелов из РСЗО по Запасному, Новоселовке, Чаривному и Гуляйпольскому.

201 артиллерийский удар пришелся по Речному, Новояковлевке, Степногорску, Приморскому, Степовому, Павловке, Лукьяновскому, Малым Щербакам, Гуляйполю, Зализнычному, Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью, Чаривному, Гуляйпольскому, Верхней Терсе, Староукраинке, Воздвижке, Горком, Цветковом, Доброполье и Рыбном.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты нанесли три удара по Запорожью: есть пострадавшие. ФОТО