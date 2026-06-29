Доба на Запоріжжі: 4 людини загинуло, ще 28 поранено

Минулої доби, 28 червня, російські загарбники атакували Запоріжжя, Запорізький та Пологівський райони. Внаслідок ворожих ударів 4 людини загинуло, ще 28 поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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Загалом було зафіксовано 973 удари. Під вогнем окупантів опинилися 45 населених пунктів Запорізької області.

Авіаудари та атаки БпЛА

Війська РФ здійснили 29 авіаударів по Запоріжжю, Малокатеринівці, Кушугуму, Балабиному, Таврійському, Запасному, Юрківці, Шевченковому, Данилівці, Любицькому, Новосолошиному, Любимівці, Оріхову, Омельнику, Микільському, Червоному Яру, Новоселівці, Червоній Криниці та Преображенці.

737 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Кушугум, Комишуваху, Річне, Новояковлівку, Новотаврійське, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Преображенку, Малу Токмачку, Білогір’я, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Верхню Терсу, Староукраїнку, Воздвижівку, Гірке, Цвіткове, Добропілля та Рибне.

Обстріли з РСЗВ та артилерії

Зафіксовано 6 обстрілів із РСЗВ по Запасному, Новоселівці, Чарівному та Гуляйпільському.

201 артилерійський удар прийшовся по Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Чарівному, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Староукраїнці, Воздвижівці, Гіркому, Цвітковому, Добропіллю та Рибному.

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