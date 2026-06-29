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Новости Ремонт дорог
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Ремонт автодороги с убытками почти на 17 миллионов: должностному лицу госпредприятия сообщено о подозрении

Сообщено о подозрении должностному лицу госпредприятия

Правоохранители Полтавской области выявили факт служебной халатности при проведении капитального ремонта автомобильной дороги в Миргородском районе.

Из-за ненадлежащего технического надзора за выполнением работ подрядчику безосновательно перечислили почти 17 миллионов гривен бюджетных средств, пишет Цензор.НЕТ.

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Подробности

В ходе досудебного расследования следователи установили, что в июне 2020 года между Государственным предприятием "Агентство местных дорог Полтавской области" и частным предприятием был заключен договор на капитальный ремонт автомобильной дороги в Миргородском районе.

По данным следствия, фигурант, который на тот момент занимал должность начальника отдела качества, технического контроля и сметной работы государственного предприятия, отвечал за осуществление технического надзора за ремонтом объекта.

В период с декабря 2021 года по январь 2022 года должностное лицо при приеме выполненных работ и подписании соответствующих актов не обеспечило надлежащую проверку фактического выполнения работ и соответствия использованных материалов требованиям государственных стандартов. Несмотря на выявленные впоследствии несоответствия, работы были приняты и согласованы к оплате.

По выводам следствия, из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей и отсутствия надлежащего контроля заказчик безосновательно перечислил подрядной организации почти 17 миллионов гривен бюджетных средств.

Должностному лицу сообщено о подозрении — ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия.

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Нацполиция (17025) хищения (254) подозрение (736) Полтавская область (1440)
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