Ремонт автодороги зі збитками майже на 17 мільйонів: повідомлено про підозру посадовцю держпідприємства

Правоохоронці Полтавщини викрили факт службової недбалості під час капітального ремонту автомобільної дороги в Миргородському районі.

Через неналежний технічний нагляд за виконанням робіт підряднику безпідставно перерахували майже 17 мільйонів гривень бюджетних коштів, пише Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У ході досудового розслідування слідчі встановили, що в червні 2020 року між Державним підприємством "Агентство місцевих доріг Полтавської області" та приватним підприємством було укладено договір на капітальний ремонт автомобільної дороги в Миргородському районі.

За даними слідства, фігурант, який на той час обіймав посаду начальника відділу якості, технічного контролю та кошторисної роботи державного підприємства, відповідав за здійснення технічного нагляду за ремонтом об’єкта.

У період із грудня 2021 року по січень 2022 року посадовець під час приймання виконаних робіт та підписання відповідних актів не забезпечив належної перевірки фактичного виконання робіт і відповідності використаних матеріалів вимогам державних стандартів. Попри виявлені згодом невідповідності, роботи були прийняті та погоджені до оплати.

За висновками слідства, через неналежне виконання службових обов’язків і відсутність належного контролю замовник безпідставно перерахував підрядній організації майже 17 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Посадовцю повідомлено про підозру - неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

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