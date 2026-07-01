Масштабный выпускной "Оптимы": 4000 выпускников школы и колледжа

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28 июня 2026 года школа "Оптима" провела в Киеве свой десятый выпускной. Обучение завершили почти 3700 одиннадцатиклассников. Вместе с ними этот день праздновали 322 выпускника колледжа OPTIMA. Мероприятие собрало более 2500 гостей в КВЦ "Парковый" и стало важным событием для всего образовательного сообщества "Оптимы".

Для дистанционной школы "Оптима" выпускной 2026 года стал особенным. Это десятый выпуск школы, которой уже одиннадцать лет. За это время "Оптима" прошла путь от смелой образовательной идеи до большого сообщества, где дети могут учиться независимо от города, страны или жизненных обстоятельств.

Основная идея "Оптимы" остается неизменной: качественное образование должно быть доступно каждому ребенку. Именно поэтому школа объединяет учеников из разных уголков Украины и мира и дает возможность получать образование в удобном формате, с поддержкой учителей и современными образовательными решениями.

В этом году выпускниками школы стали почти 3700 одиннадцатиклассников. Это не просто большое число. Это тысячи разных историй: ученики, которые учились во время переездов, воздушных тревог, перемен в жизни, новых вызовов и собственных побед.

В КВЦ "Парковый" собралось более 2500 гостей. Рядом с выпускниками были их семьи, учителя, преподаватели и команда "Оптимы". Для многих это была не только праздничная встреча, но и возможность увидеть людей, которые были рядом на протяжении всего обучения в дистанционном формате.

Вместе со школьниками в этот день праздновали и выпускники колледжа OPTIMA. В 2026 году дипломы получили 322 студента. Это уже второй выпуск колледжа, который стал ещё одним подтверждением развития образовательной экосистемы "Оптима".

Сегодня эта экосистема охватывает несколько этапов обучения. Optima Kids помогает самым маленьким детям делать первые шаги к знаниям. Дистанционная школа "Оптима" сопровождает учеников в школьные годы. Колледж OPTIMA открывает возможности для профессионального развития. А вскоре к этой системе присоединится университет "Оптима", который станет следующим этапом для тех, кто хочет продолжить обучение.

Праздник имел и яркую концертную часть. Для выпускников выступил певец DREVO, а DJ BRIAN придал вечеру динамики и музыкальной энергии. Это сделало выпускной не формальной церемонией, а живой встречей большого сообщества.

Особое место в программе занял выпускной вальс. Эта традиция существует в "Оптиме" уже шесть лет. В 2026 году к проекту присоединились 70 выпускников. Они репетировали почти полгода, часто в очень непростых условиях: во время воздушных тревог, после обстрелов, в периоды отключений света.

Этот вальс стал символом настойчивости выпускников и поддержки, которую они получали от сообщества. Танец напомнил, что за каждым результатом стоит не только обучение, но и характер, взаимодействие и вера в собственные силы.

Выпускной "Оптимы" показал, что дистанционное образование может быть не отдалённым, а очень человечным. Оно даёт ребёнку свободу учиться в своём темпе, но в то же время оставляет рядом учителей, семью, одноклассников и команду, которая поддерживает.

Для выпускников 2026 года этот день стал завершением обучения. Но для сообщества "Оптимы" это также начало новых историй успеха, которые каждый выпускник будет писать уже самостоятельно.