Масштабний випускний "Оптіми": 4000 випускників школи й коледжу

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28 червня 2026 року школа "Оптіма" провела в Києві свій десятий випускний. Майже 3700 одинадцятикласників завершили навчання. Разом із ними цей день святкували 322 випускники коледжу OPTIMA. Подія зібрала понад 2500 гостей у КВЦ "Парковий" і стала важливою для всієї освітньої спільноти "Оптіми".

Для дистанційної школи "Оптіма" випускний 2026 року став особливим. Це десятий випуск школи, якій уже одинадцять років. За цей час "Оптіма" пройшла шлях від сміливої освітньої ідеї до великої спільноти, де діти можуть навчатися незалежно від міста, країни чи життєвих обставин.

Основна ідея "Оптіми" залишається незмінною: якісна освіта має бути доступною кожній дитині. Саме тому школа об’єднує учнів із різних місць України та світу й дає можливість здобувати освіту в зручному форматі, з підтримкою вчителів і сучасними навчальними рішеннями.

Цьогоріч випускниками школи стали майже 3700 одинадцятикласників. Це не просто велике число. Це тисячі різних історій: учні, які навчалися під час переїздів, повітряних тривог, змін у житті, нових викликів і власних перемог.

У КВЦ "Парковий" зібралися понад 2500 гостей. Поруч із випускниками були родини, вчителі, викладачі та команда "Оптіми". Для багатьох це була не лише святкова зустріч, а й можливість побачити людей, які були поруч протягом навчання в дистанційному форматі.

Разом зі школярами цього дня святкували й випускники коледжу OPTIMA. У 2026 році дипломи отримали 322 студенти. Це вже другий випуск коледжу, який став ще одним підтвердженням розвитку освітньої екосистеми "Оптіма".

Сьогодні ця екосистема охоплює кілька етапів навчання. Optima Kids допомагає наймолодшим дітям робити перші кроки до знань. Дистанційна школа "Оптіма" супроводжує учнів у шкільні роки. Коледж OPTIMA відкриває можливості для професійного розвитку. А незабаром до цієї системи долучиться університет "Оптіма", який стане наступним етапом для тих, хто хоче продовжити навчання.

Свято мало і яскраву концертну частину. Для випускників виступив співак DREVO, а DJ BRIAN додав вечору динаміки й музичної енергії. Це зробило випускний не формальною церемонією, а живою зустріччю великої спільноти.

Особливе місце в програмі посів випускний вальс. Ця традиція існує в "Оптімі" вже шість років. У 2026 році до проєкту долучилися 70 випускників. Вони репетирували майже пів року, часто в дуже непростих умовах: під час повітряних тривог, після обстрілів, у періоди вимкнень світла.

Цей вальс став символом наполегливості випускників і підтримки, яку вони отримували від спільноти. Танець нагадав, що за кожним результатом стоїть не лише навчання, а й характер, взаємодія та віра у власні сили.

Випускний "Оптіми" показав, що дистанційна освіта може бути не віддаленою, а дуже людяною. Вона дає дитині свободу навчатися у власному темпі, але водночас залишає поруч учителів, родину, однокласників і команду, яка підтримує.

Для випускників 2026 року цей день став завершенням навчання. Але для спільноти "Оптіми" це також початок нових історій успіху, які кожен випускник писатиме вже самостійно.