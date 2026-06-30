Молния ударила возле водоема на Волыни: 7 человек пострадали

На Волыни во время непогоды молния ударила возле водоема, в результате чего 7 человек потеряли сознание, в том числе четверо детей.

Об этом сообщила Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"В с. Озеро, в Киверцовском районе, возле водоема произошло попадание молнии. В результате 7 человек потеряли сознание, четверо из них – несовершеннолетние. На место оперативно прибыл наряд местной полиции и медики, людей госпитализировали. Полицейские помогали переносить людей в скорую, опрашивали свидетелей и фиксировали последствия", - говорится в сообщении.

Также наряды работали в Луцком и Ковельском районах, где были повреждены помещения и транспортные средства.

Граждан призвали быть более осторожными во время непогоды.

"По возможности воздержитесь от поездок и пребывания на улице во время грозы и шквального ветра, не прячьтесь под одиноко стоящими деревьями, вблизи рекламных конструкций, линий электропередач и металлических сооружений.

В случае нахождения возле водоемов немедленно покиньте берег и найдите безопасное укрытие", - добавили в полиции.