Блискавка влучила біля водойми на Волині: 7 осіб постраждали

На Волині під час негоди блискавка влучила біля водойми, внаслідок чого 7 осіб знепритомніли, зокрема четверо дітей.

Про це повідомила Нацполіція, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"В с. Озеро, на Ківерцівщині, поблизу водойми відбулось влучання блискавки. Внаслідок цього 7 людей втратили свідомість, четверо з них – неповнолітні. На місце оперативно прибув наряд місцевої поліції та медики, людей ушпиталили. Поліцейські допомагали перенести людей у швидку, опитували свідків та фіксували наслідки", - йдеться в повідомленні.

Також наряди працювали в Луцькому і Ковельському районах, де пошкодились приміщення і транспортні засоби.

Громадян закликали бути більш обережними під час негоди.

"За можливості, утримайтеся від поїздок та перебування на вулиці під час грози і шквального вітру, не ховайтеся під поодинокими деревами, поблизу рекламних конструкцій, ліній електропередач та металевих споруд.

У разі перебування біля водойм негайно залиште берег і знайдіть безпечне укриття", - додали у поліції.