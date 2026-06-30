Мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь сожительницы: его дело уже в суде

Жителя Запорожья обвиняют в изнасиловании 13-летней дочери сожительницы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.

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Обвинительный акт уже в суде

Как отмечается, прокуроры Запорожской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 33-летнего местного жителя.

Детали

Установлено, что в период с ноября 2024 по март 2025 годов обвиняемый, пользуясь беспомощным состоянием девочки, у которой наблюдались признаки умеренной задержки в развитии, оставался с ней наедине, показывал видеоролики эротического характера и насиловал ребёнка.

Девочке было 13 лет.

Ребенка изъяли из семьи

О преступлении стало известно после того, как ребёнка изъяли из семьи из-за ненадлежащего исполнения матерью своих обязанностей. Уже в безопасной обстановке она рассказала о пережитом.

Опекун, в семью которого временно поместили ребёнка, обратился в правоохранительные органы.

По ходатайству прокуроров суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Обвиняемый свою вину не признает.

Ребенок сейчас находится под защитой в учреждении на территории другой области.