Чоловік ґвалтував 13-річну доньку співмешканки: його справа вже у суді

Жителя Запоріжжя обвинувачують у зґвалтуванні 13-річної доньки співмешканки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Обвинувальний акт вже у суді

Як зазначається, прокурори Запорізької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 33-річного місцевого жителя.

Деталі

Установлено, що упродовж листопада 2024 - березня 2025 років обвинувачений, використовуючи безпорадний стан дівчинки, яка виявляла ознаки помірної затримки у розвитку, залишався з нею наодинці, демонстрував відеоролики еротичного характеру та ґвалтував дитину.

Дівчинці було 13 років.

Дитину вилучили із сімʼї

Про злочин стало відомо після того, як дитину вилучили із сімʼї через неналежне виконання матірʼю своїх обовʼязків. Уже в безпечному середовищі вона розповіла про пережите.

Опікун, до сімʼї якого тимчасово влаштували дитину, звернувся до правоохоронців.

За клопотанням прокурорів суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.

Обвинувачений свою вину не визнає.

Дитина зараз перебуває під захистом у закладі на території іншої області.