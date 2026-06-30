Помогли мобилизовать 60 тысяч жителей Донетчины: подозрение "депутатам ДНР"

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры заочно предъявили подозрение четырем так называемым "депутатам народного совета ДНР", которые, по данным следствия, содействовали принудительной мобилизации жителей временно оккупированной части Донецкой области в ряды российской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

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Голосовали за незаконную "мобилизацию"

По информации следствия, в феврале 2022 года подозреваемые поддержали так называемый "указ" о всеобщей мобилизации на временно оккупированной территории Донецкой области.

По версии правоохранителей, именно это решение стало одним из ключевых элементов механизма, который позволил оккупационной администрации массово принудительно мобилизовывать местных мужчин для участия в войне против Украины.

Около 60 тысяч человек отправили на фронт

Как отмечают в прокуратуре, мужчин под угрозой преследования принудительно забирали через незаконно созданные "войсккоматы ДНР" и направляли в подразделения армии РФ.

"По имеющимся данным, таким образом войска государства-агрессора пополнились примерно на 60 000 человек из оккупированной Донецкой области", - сообщили правоохранители.

Подозрение в совершении военного преступления

Четырем фигурантам инкриминируют нарушение законов и обычаев войны. Кроме того, двое из них уже ранее были заочно осуждены за преступления против национальной безопасности Украины.

В то же время в прокуратуре напомнили, что в соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

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