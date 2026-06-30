Допомогли мобілізувати 60 тисяч жителів Донеччини: підозра "депутатам ДНР"

Прокурори Донецької обласної прокуратури заочно повідомили про підозру чотирьом так званим "депутатам народної ради ДНР", які, за даними слідства, сприяли примусовій мобілізації жителів тимчасово окупованої частини Донеччини до лав російської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора України.

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Голосували за незаконну "мобілізацію"

За інформацією слідства, у лютому 2022 року підозрювані підтримали так званий "указ" про загальну мобілізацію на тимчасово окупованій території Донецької області.

За версією правоохоронців, саме це рішення стало одним із ключових елементів механізму, який дозволив окупаційній адміністрації масово примусово мобілізовувати місцевих чоловіків для участі у війні проти України.

Близько 60 тисяч людей відправили на фронт

Як зазначають у прокуратурі, чоловіків під загрозою переслідування примусово забирали через незаконно створені "військкомати ДНР" і направляли до підрозділів армії РФ.

"За наявними даними, так війська держави-агресора поповнили близько 60 000 осіб з окупованої Донеччини", – повідомили правоохоронці.

Підозра за воєнний злочин

Чотирьом фігурантам інкримінують порушення законів та звичаїв війни. Крім того, двоє з них уже раніше були заочно засуджені за злочини проти національної безпеки України.

Водночас у прокуратурі нагадали, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.

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