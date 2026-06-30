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Япония передала Украине котельную, способную отапливать 1600 домохозяйств, - посольство Японии в Украине
Япония в сотрудничестве с Министерством развития громад и территорий Украины и Программой развития ООН (ПРООН) передала пострадавшей от войны украинской громаде блочно-модульную котельную.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство Японии в Украине.
Котельная обеспечит теплом жилые дома и социальные учреждения
Новая блочно-модульная котельная обеспечит автономным теплоснабжением 1600 домохозяйств, два учебных заведения и одно медицинское учреждение.
"Совместно с Минразвития и ПРООН помогаем Украине готовиться к зиме. Блочно-модульная котельная, переданная пострадавшей от войны общине, поможет обеспечить надежное автономное теплоснабжение для 1600 домохозяйств, двух учебных заведений и одного медицинского учреждения", - отметили в посольстве Японии.
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