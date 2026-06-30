Японія передала в Україну котельню, яка може обігріти 1600 домогосподарств, - посольство
Японія у співпраці з Міністерством розвитку громад та територій України та Програмою розвитку ООН (ПРООН) передала постраждалій від війни українській громаді блочно-модульну котельню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на посольство Японії в Україні.
Котельня забезпечить теплом житлові будинки та соціальні заклади
Нова блочно-модульна котельня забезпечить автономним теплопостачанням 1600 домогосподарств, два навчальні заклади та один медичний заклад.
"Разом з Мінрозвитку та ПРООН допомагаємо Україні готуватися до зими. Блочно-модульна котельня, яку передали постраждалій від війни громаді, допоможе забезпечити надійне автономне теплопостачання для 1600 домогосподарств, двох навчальних закладів та одного медичного закладу", – зазначили в посольстві Японії.
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