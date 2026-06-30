УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11126 відвідувачів онлайн
Новини Допомога від Японії
531 9

Японія передала в Україну котельню, яка може обігріти 1600 домогосподарств, - посольство

Японія передала постраждалій від війни громаді в Україні блочно-модульну котельню

Японія у співпраці з Міністерством розвитку громад та територій України та Програмою розвитку ООН (ПРООН) передала постраждалій від війни українській громаді блочно-модульну котельню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  із посиланням на посольство Японії в Україні.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Котельня забезпечить теплом житлові будинки та соціальні заклади

Нова блочно-модульна котельня забезпечить автономним теплопостачанням 1600 домогосподарств, два навчальні заклади та один медичний заклад.

"Разом з Мінрозвитку та ПРООН допомагаємо Україні готуватися до зими. Блочно-модульна котельня, яку передали постраждалій від війни громаді, допоможе забезпечити надійне автономне теплопостачання для 1600 домогосподарств, двох навчальних закладів та одного медичного закладу", – зазначили в посольстві Японії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Віцеміністри Японії прибули до Києва з візитом підтримки України. ФОТОрепортаж

Автор: 

допомога (9254) Японія (1256) опалювальний сезон (1858)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 