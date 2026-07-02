Самые горячие направления фронта: Покровский, Славянский, Гуляйпольский: за сутки - 259 боевых столкновений
В течение 1 июля Силы обороны Украины провели 259 боевых столкновений с российскими захватчиками.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Вчера противник нанес два ракетных удара, применил две ракеты, совершил 79 авиационных ударов, сбросив 240 управляемых авиабомб. Кроме того, он применил 9463 дрона-камикадзе и осуществил 2924 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 36 - из реактивных систем залпового огня.
Поражение противника
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы и один пункт управления.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор совершил 63 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник 14 раз атаковал позиции наших подразделений в сторону Терновой, Чайковки, Шевьяковки, Зарубинки, Хатнего и в районах Лимана, Старицы, Артельного.
На Купянском направлении враг один раз атаковал в районе населенного пункта Боровская Андреевка.
На Лиманском направлении противник 11 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районе Новоселовки и в сторону населенных пунктов Ставки, Озерное, Лиман, Дробышево.
На Славянском направлении противник штурмовал 28 раз в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районе Резниковки.
На Краматорском направлении произошло три боевых столкновения в сторону Тихоновки, Николаевки и в районе Часова Яра.
На Константиновском направлении враг совершил 20 атак в районах населенных пунктов Новодмитровка, Константиновка, Ильиновка, Степановка и в сторону Райского.
На Покровском направлении наши защитники отразили 33 штурмовых атаки агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Васильевка, Новониколаевка, Молодецкое, Гришино, Удачное и в направлении населенных пунктов Торецкое, Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Сергеевка, Новогришино, Новопавловка, Новоподогороднее.
На Александровском направлении наши защитники отразили пять вражеских атак в районах населенных пунктов Сичневое, Злагода, Вороное.
На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 22 атаки в районе Доброполья, Мирного и в сторону населенных пунктов Гиркое, Ривное, Криничное, Верхняя Терса, Гуляйпольское и Чаривное.
На Ореховском направлении наши защитники отразили одну попытку противника продвинуться вперед в районе населенного пункта Малые Щербаки.
На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль