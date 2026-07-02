Самые горячие направления фронта: Покровский, Славянский, Гуляйпольский: за сутки - 259 боевых столкновений

В течение 1 июля Силы обороны Украины провели 259 боевых столкновений с российскими захватчиками.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес два ракетных удара, применил две ракеты, совершил 79 авиационных ударов, сбросив 240 управляемых авиабомб. Кроме того, он применил 9463 дрона-камикадзе и осуществил 2924 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 36 - из реактивных систем залпового огня.

Поражение противника

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы и один пункт управления.

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Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор совершил 63 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 14 раз атаковал позиции наших подразделений в сторону Терновой, Чайковки, Шевьяковки, Зарубинки, Хатнего и в районах Лимана, Старицы, Артельного.

На Купянском направлении враг один раз атаковал в районе населенного пункта Боровская Андреевка.

На Лиманском направлении противник 11 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районе Новоселовки и в сторону населенных пунктов Ставки, Озерное, Лиман, Дробышево.

На Славянском направлении противник штурмовал 28 раз в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районе Резниковки.

На Краматорском направлении произошло три боевых столкновения в сторону Тихоновки, Николаевки и в районе Часова Яра.

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак в районах населенных пунктов Новодмитровка, Константиновка, Ильиновка, Степановка и в сторону Райского.

На Покровском направлении наши защитники отразили 33 штурмовых атаки агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Васильевка, Новониколаевка, Молодецкое, Гришино, Удачное и в направлении населенных пунктов Торецкое, Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Сергеевка, Новогришино, Новопавловка, Новоподогороднее.

На Александровском направлении наши защитники отразили пять вражеских атак в районах населенных пунктов Сичневое, Злагода, Вороное.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 22 атаки в районе Доброполья, Мирного и в сторону населенных пунктов Гиркое, Ривное, Криничное, Верхняя Терса, Гуляйпольское и Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники отразили одну попытку противника продвинуться вперед в районе населенного пункта Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

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