Найгарячіші напрямки фронту: Покровський, Слов’янський, Гуляйпільський: за добу 259 боєзіткнень. МАПИ

Протягом 1 липня Сили оборони України провели 259 бойових зіткнень із російськими загарбниками.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 79 авіаційних ударів, скинувши 240 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9463 дрони-камікадзе та здійснив 2924 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 36 - із реактивних систем залпового вогню.

Ураження ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили та один пункт управління.

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Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор здійснив 63 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 14 разів атакував позиції наших підрозділів у бік Тернової, Чайківки, Шев’яківки, Зарубинки, Хатнього та в районах Лимана, Стариці, Артільного.

На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував, в районі населеного пункту Борівська Андріївка.

На Лиманському напрямку противник 11 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районі Новоселівки та у бік населених пунктів Ставки, Озерне, Лиман, Дробишеве.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 28 разів, в бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районі Різниківки.

На Краматорському напрямку відбулося три боєзіткнення у бік Тихонівки, Миколаївки та у районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак, в районах населених пунктів Новодмитрівка, Костянтинівка, Іллінівка, Степанівка та у бік Райського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Василівка, Новомиколаївка, Молодецьке, Гришине, Удачне та в бік населених пунктів Торецьке, Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Новогришине, Новопавлівка, Новопідгороднє.

На Олександрівському напрямку наші захисники зупиняли п’ять ворожих атак в районах населених пунктів Січневе, Злагода, Вороне.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 22 атаки у районі Добропілля, Мирного та у бік населених пунктів Гірке, Рівне, Криничне, Верхня Терса, Гуляйпільське та Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі населеного пункту Малі Щербаки.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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