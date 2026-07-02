Венгерские спецслужбы шпионили за чиновниками ЕС через посольство, - Politico

Спецслужбы Венгрии использовали дипломатическое представительство в Брюсселе для сбора информации о должностных лицах ЕС. Наибольшую активность шпионская сеть проявляла в 2013–2016 годах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на расследование, которое проводил еврокомиссар по борьбе с мошенничеством Петр Серафин.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В документе отмечается, что в период с 2013 по 2016 год спецслужбы Венгрии устроили нескольких своих офицеров на работу в брюссельское посольство. Сначала они действовали скрытно, но с 2015 года перешли к более открытым действиям. Из-за этого о шпионах стало известно среди венгерских чиновников в структурах ЕС, что снизило эффективность разведки. По имеющимся данным, эта деятельность прекратилась в 2016 году.

В 2015 году Оливер Варгеи возглавил представительство Венгрии при Европейском союзе. В настоящее время он занимает должность еврокомиссара по вопросам здравоохранения, а в структурах ЕС работает с 2011 года.

После первых сообщений в СМИ о возможной деятельности венгерской шпионской сети Варгеи заверил председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, что не знал о действиях Будапешта. Впоследствии, в январе этого года, во время выступления в Европейском парламенте он повторил, что не имел контактов со спецслужбами и никто не обращался к нему с просьбой передавать секретную информацию.

Однако на новый журналистский запрос по этому делу еврокомиссар не ответил.

Расследование подтвердило существование шпионской группы

Автор расследования Серафин пришел к выводу, что из-за ограниченных полномочий Европейской комиссии установить конкретных организаторов деятельности шпионской сети не удалось. Поэтому ответственность возлагается только на непосредственных исполнителей.

В то же время в отчете впервые на официальном уровне подтверждено существование группы, действовавшей против европейских чиновников. По данным расследования, сотрудники разведки использовали дипломатический статус для сбора информации в интересах правительства Венгрии, уделяя особое внимание чиновникам ЕС с венгерским гражданством.

Постоянное представительство Венгрии от комментариев отказалось. В Европейской комиссии, отвечая на запрос журналистов, напомнили об апрельском заявлении пресс-секретаря Балажа Уйвари, который сообщил о закрытии дела из-за отсутствия доказательств серьезных нарушений безопасности.