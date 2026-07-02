Угорські спецслужби шпигували за чиновниками ЄС через посольство, - Politico

Спецслужби Угорщини використовували дипломатичне представництво в Брюсселі для збору інформації про посадовців ЄС. Найбільшу активність шпигунська мережа проявляла у 2013–2016 роках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico з посиланням на розслідування, яке проводив єврокомісар з боротьби з шахрайством Пйотр Серафін.

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У документі зазначається, що у період з 2013 по 2016 рік спецслужби Угорщини працевлаштували кількох своїх офіцерів у брюссельському посольстві. Спочатку вони діяли приховано, але з 2015 року перейшли до більш відкритих кроків. Через це про шпигунів стало відомо серед угорських чиновників у структурах ЄС, що знизило ефективність розвідки. За наявними даними, ця діяльність припинилася у 2016 році.

У 2015 році Олівер Варгеї очолив представництво Угорщини при Європейському Союзі. Нині він обіймає посаду єврокомісара з питань охорони здоров'я, а в структурах ЄС працює з 2011 року.

Після перших повідомлень у ЗМІ про ймовірну діяльність угорської шпигунської мережі Варгеї запевнив президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, що не знав про дії Будапешта. Згодом, у січні цього року, під час виступу в Європейському парламенті він повторив, що не мав контактів зі спецслужбами й ніхто не звертався до нього з проханням передавати секретну інформацію.

Однак на новий журналістський запит щодо цієї справи єврокомісар не відповів.

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Розслідування підтвердило існування шпигунської групи

Автор розслідування Серафін дійшов висновку, що через обмежені повноваження Європейської комісії встановити конкретних організаторів діяльності шпигунської мережі не вдалося. Відтак відповідальність покладають лише на безпосередніх виконавців.

Водночас у звіті вперше на офіційному рівні підтверджено існування групи, яка діяла проти європейських посадовців. За даними розслідування, співробітники розвідки використовували дипломатичний статус для збору інформації в інтересах уряду Угорщини, приділяючи особливу увагу чиновникам ЄС з угорським громадянством.

Постійне представництво Угорщини від коментарів відмовилося. У Європейській комісії, відповідаючи на запит журналістів, нагадали квітневу заяву речника Балажа Уйварі, який повідомив про закриття справи через відсутність доказів серйозних порушень безпеки.

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