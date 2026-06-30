Угорщина надаватиме притулок тим, хто приїжджає, щоб уникнути призову, - Мадяр

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що не підтримує пропозицію Єврокомісії про те, що українським чоловікам призовного віку не варто надавати тимчасовий захист.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він заявив під час дебатів у парламенті.

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Подробиці

Голова партії Mi Hazánk Ласло Тороцкаї запитав Мадяра його думку щодо пропозиції Єврокомісії щодо того, що у майбутньому тимчасовий захист не може надаватися тим, хто не отримав дозволу від української влади на виїзд з України через свої військові обов’язки.

Троцкаї вважає, що угорський уряд має висловити свою позицію в цій ситуації, оскільки на Закарпатті проживає чисельна угорська громада, яка постраждає від цього.

Мадяр нагадав, що глава МВС Угорщини Габор Посфай заявив, що вони не підтримують пропозицію Європейської комісії.

Посилення вимог набуде чинності в березні 2027 року, але, незалежно від рішення, за словами угорського прем’єр-міністра, це не завадить угорській державі надавати притулок "тим, хто приїжджає до нашої країни, щоб уникнути призову".

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців, проте не надавати його чоловікам призовного віку.

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