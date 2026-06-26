Німеччина підтримує виключення українських чоловіків призовного віку з-під дії захисту ЄС
Німеччина виступає за виключення чоловіків призовного віку з-під дії захисту ЄС, оскільки Україні потрібно підтримувати свою обороноздатність.
Про це заявила міністерка юстиції Німеччини Штефані Губіґ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Подробиці
"Загалом, ми просто повинні визнати, що Україні потрібно підтримувати свою обороноздатність. Хоча ми, безумовно, розуміємо, що молодь хоче жити вільно, Україна не може дозволити собі виснажуватися", - сказала вона під час візиту до Києва.
"Ось чому важливо, щоб вона залишалася здатною захищатися, і це, безумовно, одна з основних причин європейського рішення, яке ми підтримуємо", - додала міністерка.
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців, проте не надавати його чоловікам призовного віку
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