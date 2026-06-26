Німеччина підтримує виключення українських чоловіків призовного віку з-під дії захисту ЄС

Німеччина виступає за виключення чоловіків призовного віку з-під дії захисту ЄС, оскільки Україні потрібно підтримувати свою обороноздатність.

Про це заявила міністерка юстиції Німеччини Штефані Губіґ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

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Подробиці

"Загалом, ми просто повинні визнати, що Україні потрібно підтримувати свою обороноздатність. Хоча ми, безумовно, розуміємо, що молодь хоче жити вільно, Україна не може дозволити собі виснажуватися", - сказала вона під час візиту до Києва.

"Ось чому важливо, щоб вона залишалася здатною захищатися, і це, безумовно, одна з основних причин європейського рішення, яке ми підтримуємо", - додала міністерка.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців, проте не надавати його чоловікам призовного віку

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