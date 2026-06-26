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Німеччина підтримує виключення українських чоловіків призовного віку з-під дії захисту ЄС

Захист чоловіків призовного віку у ЄС: що кажуть у Німеччині?

Німеччина виступає за виключення чоловіків призовного віку з-під дії захисту ЄС, оскільки Україні потрібно підтримувати свою обороноздатність.

Про це заявила міністерка юстиції Німеччини Штефані Губіґ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

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Подробиці

"Загалом, ми просто повинні визнати, що Україні потрібно підтримувати свою обороноздатність. Хоча ми, безумовно, розуміємо, що молодь хоче жити вільно, Україна не може дозволити собі виснажуватися", - сказала вона під час візиту до Києва.

"Ось чому важливо, щоб вона залишалася здатною захищатися, і це, безумовно, одна з основних причин європейського рішення, яке ми підтримуємо", - додала міністерка.

Читайте: ЄС може почати відмовляти військовозобов’язаним українцям у захисті за кілька тижнів, - ЗМІ

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців, проте не надавати його чоловікам призовного віку

Також читайте: Українських чоловіків потрібно повернути з ЄС для участі у війні, - міністр міграції Швеції Форсселл

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Німеччина (8101) Євросоюз (15311) чоловіки (225)
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Топ коментарі
+12
Як треба, щоб хтось захистив, то гуманізм і рівноправ'я кудись випаровуються.
Ні, ну а що ви хотіли?
Благодійність - то лише з надлишків.
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26.06.2026 14:45 Відповісти
+11
головне африканців, сирійців, афганців приймате більше, і будуйте мечеті
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26.06.2026 14:40 Відповісти
+9
Давайте своїх бюргерів на передову.
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26.06.2026 14:38 Відповісти

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