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Новини Українці за кордоном
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ЄС може почати відмовляти військовозобов’язаним українцям у захисті за кілька тижнів, - ЗМІ

Захист українців у ЄС: військовозобов’язаним почнуть відмовляти

Вже за кілька тижнів пропозиція Єврокомісії щодо продовження тимчасового захисту для українців до березня 2028 року, але водночас обмежити його надання новоприбулим військовозобов’язаним, набуде чинності. Рішення ще має схвалити Рада ЄС.

Про це Радіо Свобода заявив посадовець ЄС, не вповноважений давати офіційні коментарі, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Усе залежить від Ради ЄС, і, на мою думку, держави-члени зацікавлені розглянути це питання якнайшвидше. Після ухвалення рішення зазвичай проходить приблизно 20 днів до його офіційної публікації в Офіційному журналі ЄС. Саме після цього воно набирає чинності", - сказав співрозмовник.

Джерела видання раніше казали про наміри держав-членів схвалити рішення про подовження тимчасового захисту з обмеженнями для військовозобов’язаних українців у липні, а найпізніше у вересні.

Читайте: Німецький суд відмовив у посвідці на проживання українцям, що прибули з Грузії: тепер суд ЄС має роз’яснити це питання

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців, проте не надавати його чоловікам призовного віку

Читайте: Данія більше не надаватиме тимчасовий захист українським чоловікам віком 23-60 років

Автор: 

біженці (2064) Євросоюз (15311)
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Топ коментарі
+4
Чим? Більшість чоловіків отримувало захист та працевлаштування, надсилали гроші рідним та знайомим, а тепер замість ЄС оберуть інші країни чи ви наївно вважаєте що вони одразу підуть добровольцями? Ні - хто поїхав, тим паче незаконно, заплативши хабарів ніколи вже не повернуться, хто виїхав законно (наприклад 3+ дитини або інвалід) тепер буде важче - піде працювати на постійній основі та офіційно то ж шанс на повернення стане ще менший. Тож хто від цього виграє?
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26.06.2026 14:17 Відповісти
+3
В скелі потирають руки.
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26.06.2026 14:04 Відповісти
+2
абсолютно вірне рішення! це було потрібно робити ще в 2022 році!
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26.06.2026 14:08 Відповісти

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