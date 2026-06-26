ЄС може почати відмовляти військовозобов’язаним українцям у захисті за кілька тижнів, - ЗМІ

Вже за кілька тижнів пропозиція Єврокомісії щодо продовження тимчасового захисту для українців до березня 2028 року, але водночас обмежити його надання новоприбулим військовозобов’язаним, набуде чинності. Рішення ще має схвалити Рада ЄС.

Про це Радіо Свобода заявив посадовець ЄС, не вповноважений давати офіційні коментарі, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Усе залежить від Ради ЄС, і, на мою думку, держави-члени зацікавлені розглянути це питання якнайшвидше. Після ухвалення рішення зазвичай проходить приблизно 20 днів до його офіційної публікації в Офіційному журналі ЄС. Саме після цього воно набирає чинності", - сказав співрозмовник.

Джерела видання раніше казали про наміри держав-членів схвалити рішення про подовження тимчасового захисту з обмеженнями для військовозобов’язаних українців у липні, а найпізніше у вересні.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців, проте не надавати його чоловікам призовного віку

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