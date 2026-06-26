ЕС может начать отказывать военнообязанным украинцам в защите через несколько недель, - СМИ

Уже через несколько недель вступит в силу предложение Еврокомиссии о продлении временной защиты для украинцев до марта 2028 года, но при этом с ограничением её предоставления вновь прибывшим военнообязанным. Решение ещё должно быть одобрено Советом ЕС.

Об этом "Радио Свобода" заявил чиновник ЕС, не уполномоченный давать официальные комментарии, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Все зависит от Совета ЕС, и, на мой взгляд, государства-члены заинтересованы в том, чтобы рассмотреть этот вопрос как можно скорее. После принятия решения обычно проходит примерно 20 дней до его официальной публикации в Официальном журнале ЕС. Именно после этого оно вступает в силу", — сказал собеседник.

Источники издания ранее сообщали о намерениях государств-членов принять решение о продлении временной защиты с ограничениями для военнообязанных украинцев в июле, а самое позднее — в сентябре.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту для украинцев, однако не предоставлять её мужчинам призывного возраста

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