ЕС может начать отказывать военнообязанным украинцам в защите через несколько недель, - СМИ
Уже через несколько недель вступит в силу предложение Еврокомиссии о продлении временной защиты для украинцев до марта 2028 года, но при этом с ограничением её предоставления вновь прибывшим военнообязанным. Решение ещё должно быть одобрено Советом ЕС.
Об этом "Радио Свобода" заявил чиновник ЕС, не уполномоченный давать официальные комментарии, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Все зависит от Совета ЕС, и, на мой взгляд, государства-члены заинтересованы в том, чтобы рассмотреть этот вопрос как можно скорее. После принятия решения обычно проходит примерно 20 дней до его официальной публикации в Официальном журнале ЕС. Именно после этого оно вступает в силу", — сказал собеседник.
Источники издания ранее сообщали о намерениях государств-членов принять решение о продлении временной защиты с ограничениями для военнообязанных украинцев в июле, а самое позднее — в сентябре.
Что этому предшествовало?
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту для украинцев, однако не предоставлять её мужчинам призывного возраста
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль