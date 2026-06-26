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Новости Украинцы за границей
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ЕС может начать отказывать военнообязанным украинцам в защите через несколько недель, - СМИ

Защита украинцев в ЕС: военнообязанным начнут отказывать

Уже через несколько недель вступит в силу предложение Еврокомиссии о продлении временной защиты для украинцев до марта 2028 года, но при этом с ограничением её предоставления вновь прибывшим военнообязанным. Решение ещё должно быть одобрено Советом ЕС.

Об этом "Радио Свобода" заявил чиновник ЕС, не уполномоченный давать официальные комментарии, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Все зависит от Совета ЕС, и, на мой взгляд, государства-члены заинтересованы в том, чтобы рассмотреть этот вопрос как можно скорее. После принятия решения обычно проходит примерно 20 дней до его официальной публикации в Официальном журнале ЕС. Именно после этого оно вступает в силу", — сказал собеседник.

Источники издания ранее сообщали о намерениях государств-членов принять решение о продлении временной защиты с ограничениями для военнообязанных украинцев в июле, а самое позднее — в сентябре.

Читайте: Немецкий суд отказал в видаче вида на жительство украинцам, прибывшим из Грузии: теперь суд ЕС должен разъяснить этот вопрос

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту для украинцев, однако не предоставлять её мужчинам призывного возраста

Читайте: Дания больше не будет предоставлять временную защиту украинским мужчинам в возрасте 23–60 лет

Автор: 

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Топ комментарии
+7
Чим? Більшість чоловіків отримувало захист та працевлаштування, надсилали гроші рідним та знайомим, а тепер замість ЄС оберуть інші країни чи ви наївно вважаєте що вони одразу підуть добровольцями? Ні - хто поїхав, тим паче незаконно, заплативши хабарів ніколи вже не повернуться, хто виїхав законно (наприклад 3+ дитини або інвалід) тепер буде важче - піде працювати на постійній основі та офіційно то ж шанс на повернення стане ще менший. Тож хто від цього виграє?
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26.06.2026 14:17 Ответить
+4
абсолютно вірне рішення! це було потрібно робити ще в 2022 році!
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26.06.2026 14:08 Ответить
+3
В скелі потирають руки.
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26.06.2026 14:04 Ответить

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