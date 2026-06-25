Дания больше не будет предоставлять временную защиту украинским мужчинам в возрасте 23–60 лет

Правительство Дании сообщило, что не будет предоставлять статус беженца украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет.

Об этом говорится в сообщении Министерства иммиграции и интеграции, сообщает Цензор.НЕТ.

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Какие изменения?

Отмечается, что запланированные изменения в законодательстве направлены на предотвращение уклонения украинских мужчин от призыва. Таким образом, мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, не освобожденные от военной службы, больше не смогут получить вид на жительство в стране.

В ведомстве напомнили, что сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году парламентское большинство Дании приняло Специальный закон об Украине, который гарантировал упрощенный и быстрый механизм легализации для всех волн переселенцев.

"Дания твердо поддерживает Украину в ее борьбе за свободу. Именно поэтому мы сейчас вносим поправки в Специальный закон об Украине, ведь не предполагается, что наши правила проживания должны использоваться для уклонения от мобилизации на защиту Украины. Это подрывает военные усилия Украины и ослабляет ее способность защищаться от российских атак", — заявил министр по вопросам иммиграции и интеграции Мортен Бьодсков.

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Текущая статистика и планы правительства

По состоянию на начало мая 2026 года в Дании было зарегистрировано примерно 47 600 переселенцев из Украины, которые успешно получили виды на жительство в рамках Специального закона. Они смогут остаться, согласно пресс-релизу правительства Дании.

Мужчины, имеющие освобождение от военной службы, также и в дальнейшем будут иметь право на защиту.

Такой шаг Копенгагена уже подвергся критике со стороны комиссара Совета Европы по правам человека Майкла О’Флаэрти, который охарактеризовал его как "пример более широкой тенденции к ограничению защиты для 4,3 миллиона украинцев, которые в настоящее время находятся в статусе перемещенных лиц в Европе".

О’Флаэрти отметил, что общие исключения могут стать нарушениями прав человека и что "вопросы, связанные с призывом, в частности отказ от военной службы по соображениям совести, могут стать основанием для законных требований о предоставлении защиты".

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