Данія більше не надаватиме тимчасовий захист українським чоловікам віком 23-60 років

Уряд Данії повідомив, що не надаватиме статус біженця українським чоловікам віком від 23 до 60 років.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства імміграції та інтеграції, інформує Цензор.НЕТ.

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Які зміни?

Зазначається, що заплановані зміни до законодавства мають на меті запобігти ухиленню українських чоловіків від призову. Відтак, чоловіки віком 23–60 років, які не звільнені від військової служби, більше не зможуть отримати дозвіл на проживання в країні.

У відомстві нагадали, що одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, парламентська більшість Данії ухвалила Спеціальний закон про Україну, що гарантував спрощений та швидкий механізм легалізації для всіх хвиль переселенців.

"Данія твердо підтримує Україну в її боротьбі за свободу. Саме тому ми зараз вносимо поправки до Спеціального закону щодо України, адже не передбачається, що наші правила проживання мають використовуватися для ухилення від мобілізації на захист України. Це підриває військові зусилля України та послаблює її здатність захищатися від російських атак", — заявив міністр з питань імміграції та інтеграції Мортен Бьодсков.

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Поточна статистика та плани уряду

Станом на початок травня 2026 року в Данії було зареєстровано приблизно 47 600 переселенців з України, які успішно отримали посвідки на проживання в межах Спеціального закону. Вони зможуть залишитися, згідно з пресрелізом уряду Данії.

Чоловіки, які мають звільнення від військової служби, також і надалі матимуть право на захист.

Такий крок Копенгагена вже піддався критиці з боку комісара Ради Європи з прав людини Майкла О’Флаерті, який охарактеризував його як "приклад більш широкої тенденції до обмеження захисту для 4,3 мільйона українців, які наразі перебувають у статусі переміщених осіб у Європі".

О’Флаерті зазначив, що загальні виключення можуть стати порушеннями прав людини й що "питання, пов’язані з призовом, зокрема відмова від військової служби з міркувань совісті, можуть стати підставою для законних вимог щодо надання захисту".

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