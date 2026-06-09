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Новини Виїзд чоловіків за кордон
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У Німеччині за 16 місяців на 58 тисяч зросла кількість українців призовного віку

У ЄС обговорюють зміни правил захисту для чоловіків з України

Кількість українських чоловіків призовного віку, які перебувають у Німеччині, за останні 16 місяців суттєво зросла.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Die Welt із посиланням на дані Федерального відомства з питань міграції та біженців Німеччини (BAMF).

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Станом на 30 травня 2026 року в Німеччині перебували 1 348 258 громадян України, які виїхали через війну. Із них 355 745 становлять чоловіки віком від 18 до 63 років.

Для порівняння, на 8 березня 2025 року в країні було зареєстровано 1 253 569 українців, серед яких налічувалося 297 660 чоловіків призовного віку.

Таким чином, за 16 місяців кількість українців цієї категорії зросла більш ніж на 58 тисяч осіб.

Читайте: Українських чоловіків потрібно повернути з ЄС для участі у війні, - міністр міграції Швеції Форсселл

Більшість новоприбулих становлять чоловіки

За даними видання, від початку 2025 року до Німеччини прибули майже 100 тисяч громадян України.

При цьому близько 60% новоприбулих становили чоловіки призовного віку.

Журналісти зазначають, що на початку повномасштабного вторгнення ситуація була іншою. Тоді переважну більшість українських біженців складали жінки та діти.

Частка одиноких матерів із дітьми серед українських переселенців у перші роки війни сягала 40%, що значно перевищувало середні демографічні показники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВС Німеччини підтримує скасування автоматичного захисту для новоприбулих українських чоловіків призовного віку

У ЄС обговорюють нові правила для українців

На тлі цих даних федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт запропонував переглянути правила автоматичного надання тимчасового захисту українським чоловікам призовного віку.

Під час неформальної зустрічі міністрів внутрішніх справ країн Європейського Союзу він виступив за те, щоб ця категорія громадян подавала індивідуальні заяви на отримання притулку.

За словами Добріндта, у разі ухвалення такого рішення шанси на отримання права на перебування в Німеччині для чоловіків призовного віку можуть суттєво знизитися.

Видання зазначає, що таку позицію підтримують більшість міністрів внутрішніх справ держав ЄС.

Очікується, що до кінця червня Європейська комісія визначиться, чи вносити зміни до Директиви про масовий приплив біженців щодо українських чоловіків призовного віку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Майже 1100 порушників затримали на кордоні за місяць: у ДПСУ назвали цифри

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Німеччина (8070) призов (427) переселенці (1021)
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Топ коментарі
+3
Чиновникам було потрібне виправдання вивозу з країни власних дітей. Прийняли закон який дозволив виїзд молоді. Тепер воювати буде нікому і ні за що, бо молодим дівчатам теж в країні де нема хлопців якось стає "незатишно" та й "дівочий вік" короткий...
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09.06.2026 14:42 Відповісти
+2
А скільки ти кого хрипливий піаніст випустив 18-22 роки ?
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09.06.2026 14:41 Відповісти
+1
А кому яке діло? Кожен має право жити там,де хоче!
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09.06.2026 14:18 Відповісти
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А кому яке діло? Кожен має право жити там,де хоче!
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09.06.2026 14:18 Відповісти
. Де таке написано? У вас, на ..оісії, спробуй "має право дити де хоче". Виловлять, будуть катувати і депортують у секунду
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09.06.2026 14:48 Відповісти
А скільки з них таких, яких підлітками вивезли? Чи інвалідів?
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09.06.2026 14:31 Відповісти
А скільки?? Вам особисто ще не повідомили, що після виступу молоді у 2025- му проти узурпації влади Зеленьським, Клоун прийняв рішення-" віпустіть всєх 18- 24 за кардон..",
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09.06.2026 14:50 Відповісти
А скільки ти кого хрипливий піаніст випустив 18-22 роки ?
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09.06.2026 14:41 Відповісти
Чиновникам було потрібне виправдання вивозу з країни власних дітей. Прийняли закон який дозволив виїзд молоді. Тепер воювати буде нікому і ні за що, бо молодим дівчатам теж в країні де нема хлопців якось стає "незатишно" та й "дівочий вік" короткий...
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09.06.2026 14:42 Відповісти
Не прекручуй. Клоун прийняв рішення " срочно віпустіть всєх 18- 22 замкардон, бо оні протєстуюьь..". У 2025 ро2і, після пртотестів молоді
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09.06.2026 14:55 Відповісти
ета дємографічєскій рєзєрв.
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09.06.2026 14:44 Відповісти
"Ілікторальний", щоб родичі " випущених" Зеленьським голосували за Зеленьського.
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09.06.2026 14:56 Відповісти
ні, це вже новий електорат нової майбутньої парламентської партії "Явастуданєпасилал".
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09.06.2026 15:17 Відповісти
 
 