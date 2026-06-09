У Німеччині за 16 місяців на 58 тисяч зросла кількість українців призовного віку

Кількість українських чоловіків призовного віку, які перебувають у Німеччині, за останні 16 місяців суттєво зросла.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Die Welt із посиланням на дані Федерального відомства з питань міграції та біженців Німеччини (BAMF).

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Станом на 30 травня 2026 року в Німеччині перебували 1 348 258 громадян України, які виїхали через війну. Із них 355 745 становлять чоловіки віком від 18 до 63 років.

Для порівняння, на 8 березня 2025 року в країні було зареєстровано 1 253 569 українців, серед яких налічувалося 297 660 чоловіків призовного віку.

Таким чином, за 16 місяців кількість українців цієї категорії зросла більш ніж на 58 тисяч осіб.

Читайте: Українських чоловіків потрібно повернути з ЄС для участі у війні, - міністр міграції Швеції Форсселл

Більшість новоприбулих становлять чоловіки

За даними видання, від початку 2025 року до Німеччини прибули майже 100 тисяч громадян України.

При цьому близько 60% новоприбулих становили чоловіки призовного віку.

Журналісти зазначають, що на початку повномасштабного вторгнення ситуація була іншою. Тоді переважну більшість українських біженців складали жінки та діти.

Частка одиноких матерів із дітьми серед українських переселенців у перші роки війни сягала 40%, що значно перевищувало середні демографічні показники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВС Німеччини підтримує скасування автоматичного захисту для новоприбулих українських чоловіків призовного віку

У ЄС обговорюють нові правила для українців

На тлі цих даних федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт запропонував переглянути правила автоматичного надання тимчасового захисту українським чоловікам призовного віку.

Під час неформальної зустрічі міністрів внутрішніх справ країн Європейського Союзу він виступив за те, щоб ця категорія громадян подавала індивідуальні заяви на отримання притулку.

За словами Добріндта, у разі ухвалення такого рішення шанси на отримання права на перебування в Німеччині для чоловіків призовного віку можуть суттєво знизитися.

Видання зазначає, що таку позицію підтримують більшість міністрів внутрішніх справ держав ЄС.

Очікується, що до кінця червня Європейська комісія визначиться, чи вносити зміни до Директиви про масовий приплив біженців щодо українських чоловіків призовного віку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Майже 1100 порушників затримали на кордоні за місяць: у ДПСУ назвали цифри