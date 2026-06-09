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Новости Выезд мужчин за границу
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В Германии за 16 месяцев на 58 тысяч выросло количество украинцев призывного возраста

В ЕС обсуждают изменения правил защиты для мужчин из Украины

Число украинских мужчин призывного возраста, находящихся в Германии, за последние 16 месяцев значительно возросло.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Die Welt со ссылкой на данные Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев Германии (BAMF).

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По состоянию на 30 мая 2026 года в Германии находились 1 348 258 граждан Украины, выехавших из-за войны. Из них 355 745 составляют мужчины в возрасте от 18 до 63 лет.

Для сравнения, на 8 марта 2025 года в стране было зарегистрировано 1 253 569 украинцев, среди которых насчитывалось 297 660 мужчин призывного возраста.

Таким образом, за 16 месяцев количество украинцев этой категории выросло более чем на 58 тысяч человек.

Читайте: Украинских мужчин нужно вернуть из ЕС для участия в войне, - министр миграции Швеции Форсселл

Большинство вновь прибывших составляют мужчины

По данным издания, с начала 2025 года в Германию прибыли почти 100 тысяч граждан Украины.

При этом около 60% вновь прибывших составляли мужчины призывного возраста.

Журналисты отмечают, что в начале полномасштабного вторжения ситуация была иной. Тогда подавляющее большинство украинских беженцев составляли женщины и дети.

Доля одиноких матерей с детьми среди украинских переселенцев в первые годы войны достигала 40%, что значительно превышало средние демографические показатели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВД Германии поддерживает отмену автоматической защиты для вновь прибывших украинских мужчин призывного возраста

В ЕС обсуждают новые правила для украинцев

На фоне этих данных федеральный министр внутренних дел Германии Александр Добриндт предложил пересмотреть правила автоматического предоставления временной защиты украинским мужчинам призывного возраста.

Во время неформальной встречи министров внутренних дел стран Европейского Союза он выступил за то, чтобы эта категория граждан подавала индивидуальные заявления на получение убежища.

По словам Добриндта, в случае принятия такого решения шансы на получение права на пребывание в Германии для мужчин призывного возраста могут существенно снизиться.

Издание отмечает, что такую позицию поддерживает большинство министров внутренних дел стран ЕС.

Ожидается, что до конца июня Европейская комиссия определится, вносить ли изменения в Директиву о массовом притоке беженцев в отношении украинских мужчин призывного возраста.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Почти 1100 нарушителей задержали на границе за месяц: в ГПСУ назвали цифры

Автор: 

Германия (7546) призыв (724) переселенцы (534)
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Топ комментарии
+3
Чиновникам було потрібне виправдання вивозу з країни власних дітей. Прийняли закон який дозволив виїзд молоді. Тепер воювати буде нікому і ні за що, бо молодим дівчатам теж в країні де нема хлопців якось стає "незатишно" та й "дівочий вік" короткий...
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09.06.2026 14:42 Ответить
+2
А скільки ти кого хрипливий піаніст випустив 18-22 роки ?
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09.06.2026 14:41 Ответить
+2
А скільки?? Вам особисто ще не повідомили, що після виступу молоді у 2025- му проти узурпації влади Зеленьським, Клоун прийняв рішення-" віпустіть всєх 18- 24 за кардон..",
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09.06.2026 14:50 Ответить
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А кому яке діло? Кожен має право жити там,де хоче!
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09.06.2026 14:18 Ответить
. Де таке написано? У вас, на ..оісії, спробуй "має право дити де хоче". Виловлять, будуть катувати і депортують у секунду
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09.06.2026 14:48 Ответить
хачу в днр..
але де воно?
його немає в складі рф..
данєцких знову на..дурили..
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09.06.2026 15:58 Ответить
А скільки з них таких, яких підлітками вивезли? Чи інвалідів?
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09.06.2026 14:31 Ответить
А скільки?? Вам особисто ще не повідомили, що після виступу молоді у 2025- му проти узурпації влади Зеленьським, Клоун прийняв рішення-" віпустіть всєх 18- 24 за кардон..",
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09.06.2026 14:50 Ответить
А скільки ти кого хрипливий піаніст випустив 18-22 роки ?
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09.06.2026 14:41 Ответить
Чиновникам було потрібне виправдання вивозу з країни власних дітей. Прийняли закон який дозволив виїзд молоді. Тепер воювати буде нікому і ні за що, бо молодим дівчатам теж в країні де нема хлопців якось стає "незатишно" та й "дівочий вік" короткий...
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09.06.2026 14:42 Ответить
Не прекручуй. Клоун прийняв рішення " срочно віпустіть всєх 18- 22 замкардон, бо оні протєстуюьь..". У 2025 ро2і, після пртотестів молоді
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09.06.2026 14:55 Ответить
ета дємографічєскій рєзєрв.
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09.06.2026 14:44 Ответить
"Ілікторальний", щоб родичі " випущених" Зеленьським голосували за Зеленьського.
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09.06.2026 14:56 Ответить
ні, це вже новий електорат нової майбутньої парламентської партії "Явастуданєпасилал".
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09.06.2026 15:17 Ответить
За даними видання, від початку 2025 року до Німеччини прибули майже 100 тисяч громадян України.

При цьому близько 60% новоприбулих становили чоловіки призовного віку.

і всі вони напевно ц'игани, манкурти, малороси.., шашличники тощо
але точно не козаки..
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09.06.2026 15:50 Ответить
Це гниди, бздюхи, хитрожопі ухилянти. 🤢
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09.06.2026 16:26 Ответить
 
 