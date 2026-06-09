В Германии за 16 месяцев на 58 тысяч выросло количество украинцев призывного возраста

Число украинских мужчин призывного возраста, находящихся в Германии, за последние 16 месяцев значительно возросло.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Die Welt со ссылкой на данные Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев Германии (BAMF).

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По состоянию на 30 мая 2026 года в Германии находились 1 348 258 граждан Украины, выехавших из-за войны. Из них 355 745 составляют мужчины в возрасте от 18 до 63 лет.

Для сравнения, на 8 марта 2025 года в стране было зарегистрировано 1 253 569 украинцев, среди которых насчитывалось 297 660 мужчин призывного возраста.

Таким образом, за 16 месяцев количество украинцев этой категории выросло более чем на 58 тысяч человек.

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Большинство вновь прибывших составляют мужчины

По данным издания, с начала 2025 года в Германию прибыли почти 100 тысяч граждан Украины.

При этом около 60% вновь прибывших составляли мужчины призывного возраста.

Журналисты отмечают, что в начале полномасштабного вторжения ситуация была иной. Тогда подавляющее большинство украинских беженцев составляли женщины и дети.

Доля одиноких матерей с детьми среди украинских переселенцев в первые годы войны достигала 40%, что значительно превышало средние демографические показатели.

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В ЕС обсуждают новые правила для украинцев

На фоне этих данных федеральный министр внутренних дел Германии Александр Добриндт предложил пересмотреть правила автоматического предоставления временной защиты украинским мужчинам призывного возраста.

Во время неформальной встречи министров внутренних дел стран Европейского Союза он выступил за то, чтобы эта категория граждан подавала индивидуальные заявления на получение убежища.

По словам Добриндта, в случае принятия такого решения шансы на получение права на пребывание в Германии для мужчин призывного возраста могут существенно снизиться.

Издание отмечает, что такую позицию поддерживает большинство министров внутренних дел стран ЕС.

Ожидается, что до конца июня Европейская комиссия определится, вносить ли изменения в Директиву о массовом притоке беженцев в отношении украинских мужчин призывного возраста.

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