Почти 1100 нарушителей задержали на границе за месяц: в ГПСУ назвали цифры
В течение мая украинские пограничники задержали около 1100 нарушителей, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
По его словам, если сравнивать показатели апреля и мая этого года, то в последний месяц весны количество попыток незаконного пересечения границы возросло.
"Фактически за май мы задержали около 1100 нарушителей на линии границы и в приграничной зоне, которые пытались незаконно пересечь границу", – отметил Демченко.
По сравнению с прошлым годом нарушений стало меньше
В то же время пресс-секретарь ГПСУ подчеркнул, что если сравнивать статистику с аналогичными месяцами прошлого года, то количество попыток незаконного пересечения государственной границы существенно сократилось.
По словам Демченко, пограничные наряды и оперативные подразделения продолжают работать над выявлением и пресечением таких правонарушений.
В Госпогранслужбе также напомнили, что за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу предусмотрена уголовная ответственность.
Для граждан, пытающихся незаконно покинуть территорию Украины, законодательством предусмотрена административная ответственность.
