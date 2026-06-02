Почти 1100 нарушителей задержали на границе за месяц: в ГПСУ назвали цифры

Около 1100 человек пытались незаконно пересечь границу в мае

В течение мая украинские пограничники задержали около 1100 нарушителей, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, если сравнивать показатели апреля и мая этого года, то в последний месяц весны количество попыток незаконного пересечения границы возросло.

"Фактически за май мы задержали около 1100 нарушителей на линии границы и в приграничной зоне, которые пытались незаконно пересечь границу", – отметил Демченко.

По сравнению с прошлым годом нарушений стало меньше

В то же время пресс-секретарь ГПСУ подчеркнул, что если сравнивать статистику с аналогичными месяцами прошлого года, то количество попыток незаконного пересечения государственной границы существенно сократилось.

По словам Демченко, пограничные наряды и оперативные подразделения продолжают работать над выявлением и пресечением таких правонарушений.

В Госпогранслужбе также напомнили, что за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу предусмотрена уголовная ответственность.

Для граждан, пытающихся незаконно покинуть территорию Украины, законодательством предусмотрена административная ответственность.

Міндіч та Арестович в цих списках є?
02.06.2026 11:39 Ответить
Наголосували, а тепер чомусь не хочуть жити в отій самій "країні мрій" зєлі.
02.06.2026 11:40 Ответить
Толку з них не хоче у військо в шахту закритого типу і щоб норму робив аиріднб на болота пішки через мінні поля
02.06.2026 11:44 Ответить
 
 