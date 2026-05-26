За 40 тысяч гривен помогал уклонистам бежать за границу: на Ривненщине будут судить организатора

В Ривненской области перед судом предстанет 27-летний житель Заречненского района, которого обвиняют в содействии незаконному пересечению государственной границы мужчинами призывного возраста.

Ривненская областная прокуратура.

Что установило следствие

По данным следствия, в феврале этого года мужчина встретил двух "клиентов" в оговоренном месте и отвез их в приграничную зону.

Маршрут пролегал в обход блокпостов и официальных пунктов пропуска.

За свои услуги обвиняемый получил 40 тысяч гривен.

Чем закончилась попытка побега

Покинуть территорию Украины мужчинам не удалось, поскольку их разоблачили пограничники.

Действия фигуранта квалифицировали как содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Прокуроры Варашской окружной прокуратуры уже направили обвинительный акт в суд.

Правоохранители также устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к схеме.

