За 40 тысяч гривен помогал уклонистам бежать за границу: на Ривненщине будут судить организатора

Жителя Ровенской области обвиняют в незаконной переправке мужчин через границу

В Ривненской области перед судом предстанет 27-летний житель Заречненского района, которого обвиняют в содействии незаконному пересечению государственной границы мужчинами призывного возраста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ривненская областная прокуратура.

Что установило следствие

По данным следствия, в феврале этого года мужчина встретил двух "клиентов" в оговоренном месте и отвез их в приграничную зону.

Маршрут пролегал в обход блокпостов и официальных пунктов пропуска.

За свои услуги обвиняемый получил 40 тысяч гривен.

Чем закончилась попытка побега

Покинуть территорию Украины мужчинам не удалось, поскольку их разоблачили пограничники.

Действия фигуранта квалифицировали как содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Прокуроры Варашской окружной прокуратуры уже направили обвинительный акт в суд.

Правоохранители также устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к схеме.

Интересно в какую демократическую страну они бежали из Ровенской области?
26.05.2026 16:46 Ответить
Тобто, 27-річний житель Зарічненщини, свідомо працював на користь окупантів з московії, завдаючи злочинних дів проведенню заходів мобілізації для захисту України??? Невже черговий злочинець «Міндіч», із Зарічненщини??
26.05.2026 16:47 Ответить
міндіч, свого часу, також скористався послугами того жителя..
26.05.2026 18:07 Ответить
скільки?????????????

ОТО ДЕМПІНГ - за таке йому довічне впаяють
26.05.2026 16:50 Ответить
Цены на ухилянство упали?
26.05.2026 16:51 Ответить
Нормальний стартап))
26.05.2026 16:53 Ответить
Интересно, сколько платят за попадание в "культурные силы". Как-то этот момент еще не освещали).
26.05.2026 17:23 Ответить
 
 