СБУ и Нацполиция раскрыли пять новых схем уклонения от мобилизации

Служба безопасности Украины и Национальная полиция пресекли пять новых схем уклонения от мобилизации и задержали десять организаторов махинаций в различных регионах страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным следствия, фигуранты предлагали военнообязанным избежать призыва с помощью поддельных документов или незаконного выезда за границу вне пунктов пропуска. Стоимость таких "услуг" составляла от 6 до 25 тысяч долларов.

В Киевской области правоохранители задержали детского хирурга и его брата-врача, которые организовали схему оформления фиктивного стационарного лечения и выдачи поддельных справок об инвалидности II группы. К махинации также привлекли заведующего медучреждением из Николаевской области, руководительницу неврологического отделения и посредника.

В Днепропетровской области разоблачили адвоката, который обещал клиентам "внеочередное" снятие с воинского учета на основании фальшивых медицинских документов. По данным следствия, он также угрожал одному из клиентов передать информацию представителям ТЦК в случае неуплаты взятки.

Фальшивые инвалидности, нелегальный выезд и нарколаборатория

В Запорожье подозрение получила руководительница фармацевтической компании, которая продавала военнообязанным фиктивные заключения об инвалидности для выезда за границу. Для реализации схемы она пыталась использовать личные связи среди должностных лиц медицинских учреждений и ЭКОПФО.

В Хмельницкой области правоохранители разоблачили организатора подпольной нарколаборатории, которая параллельно занималась переправкой уклонистов за границу. По версии следствия, женщина планировала доставлять клиентов на собственном автомобиле в Одесскую область, а оттуда - через лесные массивы в соседнюю страну.

В Ровенской области задержали жителя Сарненского района и его сообщника из Киева, которые переправляли мужчин призывного возраста в обход контрольно-пропускных пунктов. Одного из фигурантов задержали вблизи государственной границы во время получения денег от клиентов.

В настоящее время всем задержанным сообщено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности за незаконную переправку лиц через государственную границу, торговлю влиянием, а также преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и оборудованием для их изготовления.

