СБУ та Нацполіція викрили п’ять нових схем ухилення від мобілізації

Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували п’ять нових схем ухилення від мобілізації та затримали десятьох організаторів оборудок у різних регіонах країни.

За даними слідства, фігуранти пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або незаконний виїзд за кордон поза пунктами пропуску. Вартість таких "послуг" становила від 6 до 25 тисяч доларів.

На Київщині правоохоронці затримали дитячого хірурга та його брата-лікаря, які організували схему оформлення фіктивного стаціонарного лікування та видачі підроблених довідок про інвалідність ІІ групи. До оборудки також залучили завідувача медзакладу з Миколаївщини, керівницю неврологічного відділення та посередника.

У Дніпропетровській області викрили адвоката, який обіцяв клієнтам "позачергове" зняття з військового обліку на підставі фальшивих медичних документів. За даними слідства, він також погрожував одному з клієнтів передати інформацію представникам ТЦК у разі несплати хабаря.

Фейкові інвалідності, нелегальний виїзд і нарколабораторія

У Запоріжжі підозру отримала керівниця фармацевтичної компанії, яка продавала військовозобов’язаним фіктивні висновки про інвалідність для виїзду за кордон. Для реалізації схеми вона намагалася використати особисті зв’язки серед посадовців медичних установ та ЕКОПФО.

На Хмельниччині правоохоронці викрили організаторку підпільної нарколабораторії, яка паралельно займалася переправленням ухилянтів за кордон. За версією слідства, жінка планувала доставляти клієнтів власним автомобілем до Одещини, а звідти — через лісові масиви до сусідньої країни.

У Рівненській області затримали жителя Сарненського району та його спільника з Києва, які переправляли чоловіків призовного віку в обхід контрольно-пропускних пунктів. Одного з фігурантів затримали поблизу державного кордону під час отримання грошей від клієнтів.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за незаконне переправлення осіб через державний кордон, торгівлю впливом, а також злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків та обладнанням для їх виготовлення.

