Брал с уклонистов по $10 тысяч: на Ривненщине будут судить организатора схемы выезда мужчин за границу. ФОТО

В Ривненской области предстанет перед судом организатор схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Управление СБУ в Ривненской области и Полиция в Ривненской области.

По данным следствия, фигурантом является 53-летний житель Ривненской области, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за незаконной добычи янтаря.

Как работала схема

Следователи установили, что мужчина организовал механизм незаконного пересечения границы вне пунктов пропуска и блокпостов.

Клиентов он искал через Telegram-каналы и личные контакты.

Стоимость переправки одного человека составляла 10 тысяч долларов.

Сначала мужчин привозили в подготовленный дом в приграничном районе, где они ждали дальнейших указаний.

Затем их перевозили маршрутными автобусами в населенные пункты вблизи границы.

Чтобы обойти блокпосты, мужчин прятали в багажных отсеках транспорта.

Последний этап предусматривал переход границы пешком в сопровождении организатора.

Что известно о задержании

Правоохранители задержали фигуранта во время попытки переправить за границу восьмерых мужчин из Киевской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областей.

По данным следствия, за организацию незаконного выезда он получил 80 тысяч долларов США.

Обвинительный акт по ч. 3 ст. 332 УК Украины уже направлен в суд.

Операцию проводили сотрудники СБУ, Госпогранслужбы и Нацполиции под процессуальным руководством Сарненской окружной прокуратуры.

