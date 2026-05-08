Брал с уклонистов по $10 тысяч: на Ривненщине будут судить организатора схемы выезда мужчин за границу. ФОТО

В Ривненской области предстанет перед судом организатор схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Управление СБУ в Ривненской области и Полиция в Ривненской области.

По данным следствия, фигурантом является 53-летний житель Ривненской области, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за незаконной добычи янтаря.

Как работала схема

Следователи установили, что мужчина организовал механизм незаконного пересечения границы вне пунктов пропуска и блокпостов.

Клиентов он искал через Telegram-каналы и личные контакты.

Стоимость переправки одного человека составляла 10 тысяч долларов.

Сначала мужчин привозили в подготовленный дом в приграничном районе, где они ждали дальнейших указаний.

Житель Ровенской области заработал $80 тысяч на незаконном выезде мужчин
Затем их перевозили маршрутными автобусами в населенные пункты вблизи границы.

Чтобы обойти блокпосты, мужчин прятали в багажных отсеках транспорта.

Последний этап предусматривал переход границы пешком в сопровождении организатора.

Что известно о задержании

Правоохранители задержали фигуранта во время попытки переправить за границу восьмерых мужчин из Киевской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областей.

По данным следствия, за организацию незаконного выезда он получил 80 тысяч долларов США.

Обвинительный акт по ч. 3 ст. 332 УК Украины уже направлен в суд.

Операцию проводили сотрудники СБУ, Госпогранслужбы и Нацполиции под процессуальным руководством Сарненской окружной прокуратуры.

Топ комментарии
+2
А хто при правлінні Голобородька не бере? Беруть всі, є наглядний приклад як самого Голобородька, так і його бізнес-партнерів.
08.05.2026 18:43 Ответить
+1
І що? Скіки ви їх не ловите - менше не стає. Бо є попит. А значить - буде і пропозиція.

Тобто, ви боритесь з наслідком, а не з причиною. Успіхів (ні).
08.05.2026 15:29 Ответить
+1
багаті в нас ухилянти
08.05.2026 15:32 Ответить
08.05.2026 15:29 Ответить
Недоідав, недосипав, геть себе нещадив з родичами, щоб лише грошей побільше накабміндічити, мабуть, аби тільки їх наДОНАТИТИ Захисникам України….!?!?!!!
08.05.2026 15:31 Ответить
багаті в нас ухилянти
08.05.2026 15:32 Ответить
400 000 грн
08.05.2026 15:36 Ответить
Не интересно это уже! И далее. может еще и сроки "героическим борцам" прилететь! Приче, и от одних победителей и от других! И пиСтаболам новостным також"!
08.05.2026 15:36 Ответить
Але обов'язково буде прилітати кацапощелепним..Тут без варіантів.
08.05.2026 19:12 Ответить
10 тисяч - це майже благодійність зараз. Мабуть конкуренти злили, щоб не демпінгував.
08.05.2026 16:14 Ответить
Чим далі, тим ухилянти багатшими стають.
08.05.2026 17:31 Ответить
А хто при правлінні Голобородька не бере? Беруть всі, є наглядний приклад як самого Голобородька, так і його бізнес-партнерів.
08.05.2026 18:43 Ответить
А кажуть в Україні життя нічого не варте
08.05.2026 23:36 Ответить
 
 