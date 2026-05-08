Брал с уклонистов по $10 тысяч: на Ривненщине будут судить организатора схемы выезда мужчин за границу. ФОТО
В Ривненской области предстанет перед судом организатор схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Управление СБУ в Ривненской области и Полиция в Ривненской области.
По данным следствия, фигурантом является 53-летний житель Ривненской области, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за незаконной добычи янтаря.
Как работала схема
Следователи установили, что мужчина организовал механизм незаконного пересечения границы вне пунктов пропуска и блокпостов.
Клиентов он искал через Telegram-каналы и личные контакты.
Стоимость переправки одного человека составляла 10 тысяч долларов.
Сначала мужчин привозили в подготовленный дом в приграничном районе, где они ждали дальнейших указаний.
Затем их перевозили маршрутными автобусами в населенные пункты вблизи границы.
Чтобы обойти блокпосты, мужчин прятали в багажных отсеках транспорта.
Последний этап предусматривал переход границы пешком в сопровождении организатора.
Что известно о задержании
Правоохранители задержали фигуранта во время попытки переправить за границу восьмерых мужчин из Киевской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областей.
По данным следствия, за организацию незаконного выезда он получил 80 тысяч долларов США.
Обвинительный акт по ч. 3 ст. 332 УК Украины уже направлен в суд.
Операцию проводили сотрудники СБУ, Госпогранслужбы и Нацполиции под процессуальным руководством Сарненской окружной прокуратуры.
Тобто, ви боритесь з наслідком, а не з причиною. Успіхів (ні).