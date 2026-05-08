Брав з ухилянтів по $10 тисяч: на Рівненщині судитимуть організатора схеми незаконного виїзду чоловіків за кордон. ФОТО

На Рівненщині судитимуть організатора схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують Управління СБУ в Рівненській області та Поліція в Рівненській області.

За даними слідства, фігурантом є 53-річний житель Рівненщини, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців через незаконний видобуток бурштину.

Як працювала схема

Слідчі встановили, що чоловік організував механізм незаконного перетину кордону поза пунктами пропуску та блокпостами.

Клієнтів він шукав через Telegram-канали та особисті контакти.

Вартість переправлення однієї людини становила 10 тисяч доларів.

Спочатку чоловіків привозили до підготовленого будинку у прикордонному районі, де вони чекали подальших вказівок.

Житель Рівненщини заробив $80 тисяч на незаконному виїзді чоловіків
Потім їх перевозили маршрутними автобусами до населених пунктів поблизу кордону.

Щоб оминути блокпости, чоловіків ховали у багажних відсіках транспорту.

Останній етап передбачав перехід кордону пішки під супроводом організатора.

Що відомо про затримання

Правоохоронці затримали фігуранта під час спроби переправити за кордон вісьмох чоловіків із Київської, Дніпропетровської, Харківської та Миколаївської областей.

За даними слідства, за організацію незаконного виїзду він отримав 80 тисяч доларів США.

Обвинувальний акт за ч. 3 ст. 332 КК України вже скерували до суду.

Операцію проводили співробітники СБУ, Держприкордонслужби та Нацполіції під процесуальним керівництвом Сарненської окружної прокуратури.

І що? Скіки ви їх не ловите - менше не стає. Бо є попит. А значить - буде і пропозиція.

Тобто, ви боритесь з наслідком, а не з причиною. Успіхів (ні).
08.05.2026 15:29 Відповісти
Недоідав, недосипав, геть себе нещадив з родичами, щоб лише грошей побільше накабміндічити, мабуть, аби тільки їх наДОНАТИТИ Захисникам України….!?!?!!!
08.05.2026 15:31 Відповісти
багаті в нас ухилянти
08.05.2026 15:32 Відповісти
400 000 грн
08.05.2026 15:36 Відповісти
Не интересно это уже! И далее. может еще и сроки "героическим борцам" прилететь! Приче, и от одних победителей и от других! И пиСтаболам новостным також"!
08.05.2026 15:36 Відповісти
Але обов'язково буде прилітати кацапощелепним..Тут без варіантів.
08.05.2026 19:12 Відповісти
10 тисяч - це майже благодійність зараз. Мабуть конкуренти злили, щоб не демпінгував.
08.05.2026 16:14 Відповісти
Чим далі, тим ухилянти багатшими стають.
08.05.2026 17:31 Відповісти
А хто при правлінні Голобородька не бере? Беруть всі, є наглядний приклад як самого Голобородька, так і його бізнес-партнерів.
08.05.2026 18:43 Відповісти
А кажуть в Україні життя нічого не варте
08.05.2026 23:36 Відповісти
 
 