Брав з ухилянтів по $10 тисяч: на Рівненщині судитимуть організатора схеми незаконного виїзду чоловіків за кордон. ФОТО

На Рівненщині судитимуть організатора схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують Управління СБУ в Рівненській області та Поліція в Рівненській області.

За даними слідства, фігурантом є 53-річний житель Рівненщини, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців через незаконний видобуток бурштину.

Як працювала схема

Слідчі встановили, що чоловік організував механізм незаконного перетину кордону поза пунктами пропуску та блокпостами.

Клієнтів він шукав через Telegram-канали та особисті контакти.

Вартість переправлення однієї людини становила 10 тисяч доларів.

Спочатку чоловіків привозили до підготовленого будинку у прикордонному районі, де вони чекали подальших вказівок.

Потім їх перевозили маршрутними автобусами до населених пунктів поблизу кордону.

Щоб оминути блокпости, чоловіків ховали у багажних відсіках транспорту.

Останній етап передбачав перехід кордону пішки під супроводом організатора.

Що відомо про затримання

Правоохоронці затримали фігуранта під час спроби переправити за кордон вісьмох чоловіків із Київської, Дніпропетровської, Харківської та Миколаївської областей.

За даними слідства, за організацію незаконного виїзду він отримав 80 тисяч доларів США.

Обвинувальний акт за ч. 3 ст. 332 КК України вже скерували до суду.

Операцію проводили співробітники СБУ, Держприкордонслужби та Нацполіції під процесуальним керівництвом Сарненської окружної прокуратури.

