За 40 тисяч гривень допомагав ухилянтам тікати за кордон: на Рівненщині судитимуть організатора

Жителя Рівненщини обвинувачують у незаконному переправленні чоловіків через кордон

На Рівненщині перед судом постане 27-річний житель Зарічненщини, якого обвинувачують у сприянні незаконному перетину державного кордону чоловіками призовного віку.

Що встановило слідство

За даними слідства, у лютому цього року чоловік зустрів двох "клієнтів" у визначеному місці та повіз їх до прикордонної зони.

Маршрут пролягав в об’їзд блокпостів та офіційних пунктів пропуску.

За свої послуги обвинувачений отримав 40 тисяч гривень.

Чим завершилася спроба втечі

Покинути територію України чоловікам не вдалося, оскільки їх викрили прикордонники.

Дії фігуранта кваліфікували як сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

Прокурори Вараської окружної прокуратури вже скерували обвинувальний акт до суду.

Правоохоронці також встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до схеми.

Интересно в какую демократическую страну они бежали из Ровенской области?
26.05.2026 16:46 Відповісти
Тобто, 27-річний житель Зарічненщини, свідомо працював на користь окупантів з московії, завдаючи злочинних дів проведенню заходів мобілізації для захисту України??? Невже черговий злочинець «Міндіч», із Зарічненщини??
26.05.2026 16:47 Відповісти
міндіч, свого часу, також скористався послугами того жителя..
26.05.2026 18:07 Відповісти
скільки?????????????

ОТО ДЕМПІНГ - за таке йому довічне впаяють
26.05.2026 16:50 Відповісти
Цены на ухилянство упали?
26.05.2026 16:51 Відповісти
Нормальний стартап))
26.05.2026 16:53 Відповісти
Интересно, сколько платят за попадание в "культурные силы". Как-то этот момент еще не освещали).
26.05.2026 17:23 Відповісти
 
 