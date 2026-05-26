За 40 тисяч гривень допомагав ухилянтам тікати за кордон: на Рівненщині судитимуть організатора

На Рівненщині перед судом постане 27-річний житель Зарічненщини, якого обвинувачують у сприянні незаконному перетину державного кордону чоловіками призовного віку.

Що встановило слідство

За даними слідства, у лютому цього року чоловік зустрів двох "клієнтів" у визначеному місці та повіз їх до прикордонної зони.

Маршрут пролягав в об’їзд блокпостів та офіційних пунктів пропуску.

За свої послуги обвинувачений отримав 40 тисяч гривень.

Чим завершилася спроба втечі

Покинути територію України чоловікам не вдалося, оскільки їх викрили прикордонники.

Дії фігуранта кваліфікували як сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

Прокурори Вараської окружної прокуратури вже скерували обвинувальний акт до суду.

Правоохоронці також встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до схеми.

