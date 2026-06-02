Майже 1100 порушників затримали на кордоні за місяць: у ДПСУ назвали цифри

Близько 1100 людей намагалися незаконно перетнути кордон у травні

Протягом травня українські прикордонники затримали близько 1100 порушників, які намагалися незаконно перетнути державний кордон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в журналістам повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, якщо порівнювати показники квітня та травня цього року, то в останній місяць весни кількість спроб незаконного перетину кордону зросла.

"Фактично за травень ми затримали близько 1100 порушників на лінії кордону і у прикордонній зоні, які намагалися незаконно перетнути кордон", – зазначив Демченко.

Порівняно з минулим роком порушень стало менше

Водночас речник ДПСУ наголосив, що якщо порівнювати статистику з аналогічними місяцями минулого року, то кількість спроб незаконного перетину державного кордону суттєво скоротилася.

За словами Демченка, прикордонні наряди та оперативні підрозділи продовжують працювати над виявленням і припиненням таких правопорушень.

У Держприкордонслужбі також нагадали, що за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон передбачена кримінальна відповідальність.

Для громадян, які намагаються незаконно залишити територію України, законодавством передбачена адміністративна відповідальність.

Міндіч та Арестович в цих списках є?
02.06.2026 11:39 Відповісти
Наголосували, а тепер чомусь не хочуть жити в отій самій "країні мрій" зєлі.
02.06.2026 11:40 Відповісти
Толку з них не хоче у військо в шахту закритого типу і щоб норму робив аиріднб на болота пішки через мінні поля
02.06.2026 11:44 Відповісти
 
 