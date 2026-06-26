Германия поддерживает исключение украинских мужчин призывного возраста из-под действия защиты ЕС

Германия выступает за исключение мужчин призывного возраста из сферы действия защиты ЕС, поскольку Украине необходимо поддерживать свою обороноспособность.

Об этом заявила министр юстиции Германии Стефани Губиг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

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"В целом, мы просто должны признать, что Украине необходимо поддерживать свою обороноспособность. Хотя мы, безусловно, понимаем, что молодежь хочет жить свободно, Украина не может позволить себе истощаться", - сказала она во время визита в Киев.

"Вот почему важно, чтобы она оставалась способной защищаться, и это, безусловно, одна из основных причин европейского решения, которое мы поддерживаем", - добавила министр.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту для украинцев, однако не предоставлять ее мужчинам призывного возраста

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