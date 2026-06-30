Венгрия будет предоставлять убежище тем, кто приезжает, чтобы избежать призыва, - Мадяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что не поддерживает предложение Еврокомиссии о том, что украинским мужчинам призывного возраста не следует предоставлять временную защиту.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом он заявил во время дебатов в парламенте.

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Председатель партии Mi Hazánk Ласло Тороцкаи спросил Мадяра о его мнении относительно предложения Еврокомиссии о том, что в будущем временная защита не может предоставляться тем, кто не получил разрешения от украинских властей на выезд из Украины в связи со своими военными обязанностями.

Тороцкаи считает, что венгерское правительство должно выразить свою позицию в этой ситуации, поскольку в Закарпатье проживает многочисленная венгерская громада, которая пострадает от этого.

Мадьяр напомнил, что глава МВД Венгрии Габор Посфай заявил, что они не поддерживают предложение Европейской комиссии.

Ужесточение требований вступит в силу в марте 2027 года, но, независимо от решения, по словам венгерского премьер-министра, это не помешает Венгрии предоставлять убежище "тем, кто приезжает в нашу страну, чтобы избежать призыва".

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту для украинцев, однако не предоставлять ее мужчинам призывного возраста.

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