Венгрия будет предоставлять убежище тем, кто приезжает, чтобы избежать призыва, - Мадяр
Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что не поддерживает предложение Еврокомиссии о том, что украинским мужчинам призывного возраста не следует предоставлять временную защиту.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом он заявил во время дебатов в парламенте.
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Председатель партии Mi Hazánk Ласло Тороцкаи спросил Мадяра о его мнении относительно предложения Еврокомиссии о том, что в будущем временная защита не может предоставляться тем, кто не получил разрешения от украинских властей на выезд из Украины в связи со своими военными обязанностями.
Тороцкаи считает, что венгерское правительство должно выразить свою позицию в этой ситуации, поскольку в Закарпатье проживает многочисленная венгерская громада, которая пострадает от этого.
Мадьяр напомнил, что глава МВД Венгрии Габор Посфай заявил, что они не поддерживают предложение Европейской комиссии.
Ужесточение требований вступит в силу в марте 2027 года, но, независимо от решения, по словам венгерского премьер-министра, это не помешает Венгрии предоставлять убежище "тем, кто приезжает в нашу страну, чтобы избежать призыва".
Что этому предшествовало?
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту для украинцев, однако не предоставлять ее мужчинам призывного возраста.
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