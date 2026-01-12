Група з розслідування шпигунства Угорщини у Брюсселі створена і працює, - Єврокомісія
У Єврокомісії повідомили про створення робочої групи, яка розслідує повідомлення ЗМІ про те, що агенти розвідки Угорщини в Брюсселі намагалися завербувати посадовців ЄС.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив речник Європейської комісії Балаж Уйварі.
Групу вже створено
Як зазначається, у Єврокомісії працює робоча група, яка вивчає можливі факти дій угорської розвідки у європейських інституціях.
"Минулого року ми розглянули ці звинувачення, і ми дуже швидко дійшли висновку, що створимо групу, яка вивчатиме обставини цього звинувачення", - нагадав речник.
За його словами, "цю групу було створено, вона розпочала свою роботу, і ця робота триває з огляду на важливість її наслідків".
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що спецслужби Угорщини мали своїх шпигунів у Брюсселі та намагалася вербувати навіть співробітників інституцій ЄС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль