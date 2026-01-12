Група з розслідування шпигунства Угорщини у Брюсселі створена і працює, - Єврокомісія

Єврокомісія про шпигунство Угорщини

У Єврокомісії повідомили про створення робочої групи, яка розслідує повідомлення ЗМІ про те, що агенти розвідки Угорщини в Брюсселі намагалися завербувати посадовців ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив речник Європейської комісії Балаж Уйварі.

Групу вже створено

Як зазначається, у Єврокомісії працює робоча група, яка вивчає можливі факти дій угорської розвідки у європейських інституціях.

"Минулого року ми розглянули ці звинувачення, і ми дуже швидко дійшли висновку, що створимо групу, яка вивчатиме обставини цього звинувачення", - нагадав речник.

Також читайте: Зеленський: Угорщина десятками способів втручалась у справи України. Частину шпигунської діяльності задокументовано

За його словами, "цю групу було створено, вона розпочала свою роботу, і ця робота триває з огляду на важливість її наслідків".

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що спецслужби Угорщини мали своїх шпигунів у Брюсселі та намагалася вербувати навіть співробітників інституцій ЄС.

Читайте: Угорщина повідомила країнам НАТО свою версію шпигунського скандалу з Україною, - ЗМІ

Мадяри вже з пасивних противників західних інституцій перетворилися в активних борців. А попросту в агентів *****. Що вони роблять на Заході?
12.01.2026 16:59 Відповісти
Самий перший шпигун, ворог та зрадник у ЄС і НАТО це Віктор Орбан. А ви (ЄС) не знали? Чи він недоторканий?
12.01.2026 18:13 Відповісти
Замість виборів - трибунал у Нюрнбергу.
12.01.2026 18:17 Відповісти
Фітільок орбану вже підпалено!
12.01.2026 19:24 Відповісти
Ні)(уя собі то вже не сміливість то вже наглість , моя порада европейцям робіть з угорщини острів .
12.01.2026 19:51 Відповісти
Охрініти. Учасник НАТи підпорядкований *****.
13.01.2026 07:44 Відповісти
 
 