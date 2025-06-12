Угорщина повідомила країнам НАТО свою версію шпигунського скандалу з Україною, - ЗМІ

Розвідувальні служби НАТО отримали від Угорщини звіт про скандал із взаємним викриттям і висланням шпигунів, який спалахнув між нею та Україною.

Про це повідомив проєкт VSquare від джерела у секторі національної безпеки Угорщини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

У звіті до НАТО Угорщина заявила, що Україна порушила протокол, оприлюднивши інформацію про арешти підозрюваних у шпигунстві замість непублічних дій. Тому Будапешт відповів аналогічно, розпорядившись також вислати українських дипломатів за шпигунство та заарештувати українських цивільних людей, які не мають дипломатичного імунітету.

"Не служби національної безпеки самі визнали діяльність України в Угорщині настільки загрозливою, що її потрібно було зупинити, – це була політично мотивована реакція", – пише VSquare.

Крім того, Угорщина у звіті для розвідслужб НАТО порадила звертатися з будь-якими питаннями щодо угорської шпигунської операції в Україні до військової розвідки KNBSZ.

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Шпигунський скандал між Україною і Угорщиною

СБУ 9 травня 2025 року вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала в Україні. Йдеться про колишню військовослужбовицю Сил оборони України, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році. Вона інформувала угорські спецслужби про літаки й гелікоптери в Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу.

10 травня, угорські спецпризначенці затримали українського ексдипломата в центрі Будапешта та звинуватили його у "шпигунстві". Після заявили про виявлення службами національної безпеки країни ще двох "українських шпигунів".

Будапешт заявив, що видворяє двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві.

Україна у відповідь оголосила про видворення двох угорських дипломатів.

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