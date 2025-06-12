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Новини Викриття шпигунської мережі розвідки Угорщини Угорщина заявила про виявлення українських шпигунів
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Угорщина повідомила країнам НАТО свою версію шпигунського скандалу з Україною, - ЗМІ

Угорщина НАТО

Розвідувальні служби НАТО отримали від Угорщини звіт про скандал із взаємним викриттям і висланням шпигунів, який спалахнув між нею та Україною.

Про це повідомив проєкт VSquare від джерела у секторі національної безпеки Угорщини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

У звіті до НАТО Угорщина заявила, що Україна порушила протокол, оприлюднивши інформацію про арешти підозрюваних у шпигунстві замість непублічних дій. Тому Будапешт відповів аналогічно, розпорядившись також вислати українських дипломатів за шпигунство та заарештувати українських цивільних людей, які не мають дипломатичного імунітету.

"Не служби національної безпеки самі визнали діяльність України в Угорщині настільки загрозливою, що її потрібно було зупинити, – це була політично мотивована реакція", – пише VSquare.

Крім того, Угорщина у звіті для розвідслужб НАТО порадила звертатися з будь-якими питаннями щодо угорської шпигунської операції в Україні до військової розвідки KNBSZ.

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Шпигунський скандал між Україною і Угорщиною

СБУ 9 травня 2025 року вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала в Україні. Йдеться про колишню військовослужбовицю Сил оборони України, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році. Вона інформувала угорські спецслужби про літаки й гелікоптери в Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу.

10 травня, угорські спецпризначенці затримали українського ексдипломата в центрі Будапешта та звинуватили його у "шпигунстві". Після заявили про виявлення службами національної безпеки країни ще двох "українських шпигунів".

Будапешт заявив, що видворяє двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві.

Україна у відповідь оголосила про видворення двох угорських дипломатів.

Також читайте: Зеленський: Угорщина десятками способів втручалась у справи України. Частину шпигунської діяльності задокументовано

Автор: 

Угорщина (2342) НАТО (6566) шпигунство (1019)


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Орбана послухати - себе не поважати
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12.06.2025 22:19 Відповісти
Шо *****, шо тампон, шо *****, одна шайка-лєйка...
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12.06.2025 22:32 Відповісти
Давно потрібно створити розслідування по військовим злочинам Уґорщини в Україні під час ДСВ.
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12.06.2025 22:27 Відповісти
Думаю, що годі вже плазувати перед мадярською наволоччю. Вони не ЄС, а кліщ на його тілі, рано чи пізно його видалять. Викинути з України оті отіпі-банки та інші осередки орбанської відрижки та понизити їх представництво в Україні. І знищити нарешті той лайнопровід. "дрючба", скільки ще чекати
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12.06.2025 22:30 Відповісти
українськи "шпигуни", це - політично мотивована реакція Орбана, на відкриття в Україні угорських шпигунів.
Це все, що вам потрібно знати про цей скандал.

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12.06.2025 22:33 Відповісти
На жаль стараннями зеленої дипломатії, цілком проігнороване питання підготовки Угорщиною окупації Закарпаття в 2022 році. Тоді зелені були дуже зайняті - одна частина з валізами наповненими доларами рвонула на Захід, а інша сиділа з підготовленим рашистським прапором для зустрічі своїх кумирів. І як результат момент згаяно, а тепер підняття цього питання виглядатиме якоюсь теорією змови. А це був чудовий шанс взяти Орбана за ж**у, зокрема з його висловами що "угорці не повинні воювати".
Ще одне 10500 "дякую" Зеленському та його кодлі.
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12.06.2025 22:52 Відповісти
Слухати цю мадярську потвору-себе не поважати. ПНХ!!!
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12.06.2025 22:53 Відповісти
який, блд протокол?!! коли його Україна погодила? З ким?! Це ж сміх щоб публічно не називати шпигунів шпигунами! ОТ підари і зізнались що просто для балансу звинуватили наших, а не по факту
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12.06.2025 23:00 Відповісти
 
 