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Новости Разоблачение шпионской сети разведки Венгрии Венгрия заявила об обнаружении украинских шпионов
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Венгрия сообщила странам НАТО свою версию шпионского скандала с Украиной, - СМИ

Венгрия НАТО

Разведывательные службы НАТО получили от Венгрии отчет о скандале со взаимным разоблачением и высылкой шпионов, который вспыхнул между ней и Украиной.

Об этом сообщил проект VSquare от источника в секторе национальной безопасности Венгрии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В отчете в НАТО Венгрия заявила, что Украина нарушила протокол, обнародовав информацию об арестах подозреваемых в шпионаже вместо непубличных действий. Поэтому Будапешт ответил аналогично, распорядившись также выслать украинских дипломатов за шпионаж и арестовать украинских гражданских людей, которые не имеют дипломатического иммунитета.

"Не службы национальной безопасности сами признали деятельность Украины в Венгрии настолько угрожающей, что ее нужно было остановить, - это была политически мотивированная реакция", - пишет VSquare.

Кроме того, Венгрия в отчете для разведслужб НАТО посоветовала обращаться с любыми вопросами относительно венгерской шпионской операции в Украине в военную разведку KNBSZ.

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Шпионский скандал между Украиной и Венгрией

СБУ 9 мая впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине. Рречь идет о бывшей военнослужащей Сил обороны Украины, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Она информировала венгерские спецслужбы о самолетах и вертолетах в Закарпатской области, а также об оборонных системах воинской части, где она проходила службу.

10 мая венгерские спецназовцы задержали украинского экс-дипломата в центре Будапешта и обвинили его в "шпионаже". После заявили об обнаружении службами национальной безопасности страны еще двух "украинских шпионов".

Будапешт заявил, что выдворяет двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже.

Украина в ответ объявила о выдворении двух венгерских дипломатов.

Также читайте: Зеленский: Венгрия десятками способов вмешивалась в дела Украины. Часть шпионской деятельности задокументирована

Автор: 

Венгрия (2007) НАТО (10105) шпионаж (1413)


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Топ комментарии
+15
Орбана послухати - себе не поважати
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12.06.2025 22:19 Ответить
+7
українськи "шпигуни", це - політично мотивована реакція Орбана, на відкриття в Україні угорських шпигунів.
Це все, що вам потрібно знати про цей скандал.

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12.06.2025 22:33 Ответить
+6
Думаю, що годі вже плазувати перед мадярською наволоччю. Вони не ЄС, а кліщ на його тілі, рано чи пізно його видалять. Викинути з України оті отіпі-банки та інші осередки орбанської відрижки та понизити їх представництво в Україні. І знищити нарешті той лайнопровід. "дрючба", скільки ще чекати
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12.06.2025 22:30 Ответить
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Орбана послухати - себе не поважати
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12.06.2025 22:19 Ответить
Шо *****, шо тампон, шо *****, одна шайка-лєйка...
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12.06.2025 22:32 Ответить
Давно потрібно створити розслідування по військовим злочинам Уґорщини в Україні під час ДСВ.
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12.06.2025 22:27 Ответить
Думаю, що годі вже плазувати перед мадярською наволоччю. Вони не ЄС, а кліщ на його тілі, рано чи пізно його видалять. Викинути з України оті отіпі-банки та інші осередки орбанської відрижки та понизити їх представництво в Україні. І знищити нарешті той лайнопровід. "дрючба", скільки ще чекати
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12.06.2025 22:30 Ответить
українськи "шпигуни", це - політично мотивована реакція Орбана, на відкриття в Україні угорських шпигунів.
Це все, що вам потрібно знати про цей скандал.

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12.06.2025 22:33 Ответить
На жаль стараннями зеленої дипломатії, цілком проігнороване питання підготовки Угорщиною окупації Закарпаття в 2022 році. Тоді зелені були дуже зайняті - одна частина з валізами наповненими доларами рвонула на Захід, а інша сиділа з підготовленим рашистським прапором для зустрічі своїх кумирів. І як результат момент згаяно, а тепер підняття цього питання виглядатиме якоюсь теорією змови. А це був чудовий шанс взяти Орбана за ж**у, зокрема з його висловами що "угорці не повинні воювати".
Ще одне 10500 "дякую" Зеленському та його кодлі.
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12.06.2025 22:52 Ответить
Слухати цю мадярську потвору-себе не поважати. ПНХ!!!
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12.06.2025 22:53 Ответить
який, блд протокол?!! коли його Україна погодила? З ким?! Це ж сміх щоб публічно не називати шпигунів шпигунами! ОТ підари і зізнались що просто для балансу звинуватили наших, а не по факту
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12.06.2025 23:00 Ответить
Шпигували на користь рф, і в НАТО шпигують все, що там обговорюють відразу доносять москві а може взагалі прямі трансляції влаштовують я не здивуюся.Там хоч угорських високопосадовців обшукують, смартфони вилучають на нарадах?
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13.06.2025 00:02 Ответить
Треба було починати, коли мадяри роздавали своі паспорти. А тепер, як тут писали час втрачено
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13.06.2025 00:29 Ответить
 
 