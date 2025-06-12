Венгрия сообщила странам НАТО свою версию шпионского скандала с Украиной, - СМИ

Разведывательные службы НАТО получили от Венгрии отчет о скандале со взаимным разоблачением и высылкой шпионов, который вспыхнул между ней и Украиной.

Об этом сообщил проект VSquare от источника в секторе национальной безопасности Венгрии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В отчете в НАТО Венгрия заявила, что Украина нарушила протокол, обнародовав информацию об арестах подозреваемых в шпионаже вместо непубличных действий. Поэтому Будапешт ответил аналогично, распорядившись также выслать украинских дипломатов за шпионаж и арестовать украинских гражданских людей, которые не имеют дипломатического иммунитета.

"Не службы национальной безопасности сами признали деятельность Украины в Венгрии настолько угрожающей, что ее нужно было остановить, - это была политически мотивированная реакция", - пишет VSquare.

Кроме того, Венгрия в отчете для разведслужб НАТО посоветовала обращаться с любыми вопросами относительно венгерской шпионской операции в Украине в военную разведку KNBSZ.

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Шпионский скандал между Украиной и Венгрией

СБУ 9 мая впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине. Рречь идет о бывшей военнослужащей Сил обороны Украины, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Она информировала венгерские спецслужбы о самолетах и вертолетах в Закарпатской области, а также об оборонных системах воинской части, где она проходила службу.

10 мая венгерские спецназовцы задержали украинского экс-дипломата в центре Будапешта и обвинили его в "шпионаже". После заявили об обнаружении службами национальной безопасности страны еще двух "украинских шпионов".

Будапешт заявил, что выдворяет двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже.

Украина в ответ объявила о выдворении двух венгерских дипломатов.

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