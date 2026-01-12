Группа по расследованию шпионажа Венгрии в Брюсселе создана и работает, - Еврокомиссия

В Еврокомиссии сообщили о создании рабочей группы, которая расследует сообщения СМИ о том, что агенты разведки Венгрии в Брюсселе пытались завербовать чиновников ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил пресс-секретарь Европейской комиссии Балаж Уйвари.

Группа уже создана

Как отмечается, в Еврокомиссии работает рабочая группа, которая изучает возможные факты действий венгерской разведки в европейских институтах.

"В прошлом году мы рассмотрели эти обвинения и очень быстро пришли к выводу, что создадим группу, которая будет изучать обстоятельства этого обвинения", - напомнил пресс-секретарь.

По его словам, "эта группа была создана, она начала свою работу, и эта работа продолжается, учитывая важность ее последствий".

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что спецслужбы Венгрии имели своих шпионов в Брюсселе и пытались вербовать даже сотрудников институтов ЕС.

