Количество украинцев, забронированных от мобилизации, за год возросло более чем на 300 тысяч, - Минэкономики

Количество работников, освобожденных от мобилизации в Украине, за последний год возросло более чем на 300 тысяч человек. Одновременно в стране увеличилось количество предприятий, имеющих статус критически важных для экономики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр экономики Украины Алексей Соболев во время выступления в Верховной Раде.

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По словам министра, за последние 12 месяцев статус критически важных получили еще 9 тысяч предприятий.

"За последние 12 месяцев количество забронированных в Украине выросло более чем на 300 тысяч человек", - сообщил Алексей Соболев.

На прифронтовых территориях количество забронированных работников удвоилось

Отдельно министр обратил внимание на предприятия, работающие в прифронтовых регионах. После решения Кабинета Министров, которое позволило таким предприятиям бронировать до 100% работников, количество забронированных там существенно возросло.

"С сентября 2025 года для них введена возможность увеличения объемов бронирования до 100%. За этот период дополнительно забронировано около 50 тысяч работников на 2 133 предприятиях", - отметил Соболев.

По данным Минэкономики, общее количество забронированных работников на прифронтовых территориях в настоящее время составляет около 100 тысяч человек, что вдвое больше, чем ранее.

Наибольший прирост забронированных работников зафиксирован в перерабатывающей промышленности, строительстве и транспортной отрасли.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что критически важные предприятия в настоящее время обеспечивают около 60% всех налоговых поступлений в бюджет.

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