Количество украинцев, забронированных от мобилизации, за год возросло более чем на 300 тысяч, - Минэкономики
Количество работников, освобожденных от мобилизации в Украине, за последний год возросло более чем на 300 тысяч человек. Одновременно в стране увеличилось количество предприятий, имеющих статус критически важных для экономики.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр экономики Украины Алексей Соболев во время выступления в Верховной Раде.
По словам министра, за последние 12 месяцев статус критически важных получили еще 9 тысяч предприятий.
"За последние 12 месяцев количество забронированных в Украине выросло более чем на 300 тысяч человек", - сообщил Алексей Соболев.
На прифронтовых территориях количество забронированных работников удвоилось
Отдельно министр обратил внимание на предприятия, работающие в прифронтовых регионах. После решения Кабинета Министров, которое позволило таким предприятиям бронировать до 100% работников, количество забронированных там существенно возросло.
"С сентября 2025 года для них введена возможность увеличения объемов бронирования до 100%. За этот период дополнительно забронировано около 50 тысяч работников на 2 133 предприятиях", - отметил Соболев.
По данным Минэкономики, общее количество забронированных работников на прифронтовых территориях в настоящее время составляет около 100 тысяч человек, что вдвое больше, чем ранее.
Наибольший прирост забронированных работников зафиксирован в перерабатывающей промышленности, строительстве и транспортной отрасли.
Кроме того, в министерстве подчеркнули, что критически важные предприятия в настоящее время обеспечивают около 60% всех налоговых поступлений в бюджет.
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