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Новини Бронювання працівників
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Кількість заброньованих від мобілізації українців за рік зросла більш ніж на 300 тисяч, - Мінекономіки

Кількість заброньованих від мобілізації українців знову зросла

Кількість працівників, заброньованих від мобілізації в Україні, за останній рік зросла більш ніж на 300 тисяч осіб. Одночасно в державі побільшало підприємств, які мають статус критично важливих для економіки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр економіки України Олексій Соболев під час виступу у Верховній Раді.

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За словами міністра, за останні 12 місяців статус критично важливих отримали ще 9 тисяч підприємств.

"За останні 12 місяців кількість заброньованих в Україні зросла більш ніж на 300 тисяч осіб", – повідомив Олексій Соболев.

На прифронтових територіях кількість заброньованих подвоїлася

Окремо міністр звернув увагу на підприємства, що працюють у прифронтових регіонах. Після рішення Кабінету Міністрів, яке дозволило таким підприємствам бронювати до 100% працівників, кількість заброньованих там суттєво зросла.

"З вересня 2025 року для них запроваджена можливість збільшення обсягів бронювання до 100%. За цей період додатково заброньовано близько 50 тисяч працівників на 2 133 підприємствах", – зазначив Соболев.

За даними Мінекономіки, загальна кількість заброньованих працівників на прифронтових територіях нині становить близько 100 тисяч осіб, що вдвічі більше, ніж раніше.

Найбільший приріст заброньованих зафіксували у переробній промисловості, будівництві та транспортній галузі.

Крім того, у міністерстві наголосили, що критично важливі підприємства наразі забезпечують близько 60% усіх податкових надходжень до бюджету.

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Автор: 

бронювання (456) мобілізація (3471)
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Топ коментарі
+4
300 тисяч це неаби який прибуток для Вовиного ТЦК і медицинських комісій.
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02.07.2026 11:48 Відповісти
+2
Багато мжновладці своїх пристроїли 😭
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02.07.2026 11:48 Відповісти
+2
Час іде, діти та внуки чиновників підростають.
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02.07.2026 11:58 Відповісти

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