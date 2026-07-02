Кількість заброньованих від мобілізації українців за рік зросла більш ніж на 300 тисяч, - Мінекономіки
Кількість працівників, заброньованих від мобілізації в Україні, за останній рік зросла більш ніж на 300 тисяч осіб. Одночасно в державі побільшало підприємств, які мають статус критично важливих для економіки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр економіки України Олексій Соболев під час виступу у Верховній Раді.
За словами міністра, за останні 12 місяців статус критично важливих отримали ще 9 тисяч підприємств.
"За останні 12 місяців кількість заброньованих в Україні зросла більш ніж на 300 тисяч осіб", – повідомив Олексій Соболев.
На прифронтових територіях кількість заброньованих подвоїлася
Окремо міністр звернув увагу на підприємства, що працюють у прифронтових регіонах. Після рішення Кабінету Міністрів, яке дозволило таким підприємствам бронювати до 100% працівників, кількість заброньованих там суттєво зросла.
"З вересня 2025 року для них запроваджена можливість збільшення обсягів бронювання до 100%. За цей період додатково заброньовано близько 50 тисяч працівників на 2 133 підприємствах", – зазначив Соболев.
За даними Мінекономіки, загальна кількість заброньованих працівників на прифронтових територіях нині становить близько 100 тисяч осіб, що вдвічі більше, ніж раніше.
Найбільший приріст заброньованих зафіксували у переробній промисловості, будівництві та транспортній галузі.
Крім того, у міністерстві наголосили, що критично важливі підприємства наразі забезпечують близько 60% усіх податкових надходжень до бюджету.
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