Кількість заброньованих від мобілізації українців за рік зросла більш ніж на 300 тисяч, - Мінекономіки

Кількість працівників, заброньованих від мобілізації в Україні, за останній рік зросла більш ніж на 300 тисяч осіб. Одночасно в державі побільшало підприємств, які мають статус критично важливих для економіки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр економіки України Олексій Соболев під час виступу у Верховній Раді.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами міністра, за останні 12 місяців статус критично важливих отримали ще 9 тисяч підприємств.

"За останні 12 місяців кількість заброньованих в Україні зросла більш ніж на 300 тисяч осіб", – повідомив Олексій Соболев.

На прифронтових територіях кількість заброньованих подвоїлася

Окремо міністр звернув увагу на підприємства, що працюють у прифронтових регіонах. Після рішення Кабінету Міністрів, яке дозволило таким підприємствам бронювати до 100% працівників, кількість заброньованих там суттєво зросла.

"З вересня 2025 року для них запроваджена можливість збільшення обсягів бронювання до 100%. За цей період додатково заброньовано близько 50 тисяч працівників на 2 133 підприємствах", – зазначив Соболев.

За даними Мінекономіки, загальна кількість заброньованих працівників на прифронтових територіях нині становить близько 100 тисяч осіб, що вдвічі більше, ніж раніше.

Найбільший приріст заброньованих зафіксували у переробній промисловості, будівництві та транспортній галузі.

Крім того, у міністерстві наголосили, що критично важливі підприємства наразі забезпечують близько 60% усіх податкових надходжень до бюджету.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні планують змінити підхід до бронювання працівників агропідприємств