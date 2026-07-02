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FPV-дроны не дают россиянам подтянуть резервы на Лиманском направлении, - ВСУ

FPV-дроны не дают россиянам подтянуть резервы на Лиманском направлении

В Лиманском районе российские войска не прекращают попыток выдвинуть личный состав на передовую, провести сосредоточение сил и нарастить численное превосходство.

Видео боевых действий опубликовано на странице 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго, сообщает Цензор.НЕТ.

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Впрочем, реализации этих планов противодействуют украинские операторы беспилотников.

Как сообщили в бригаде, ударные средства батальона беспилотных систем "Mara" постоянно наносят удары по противнику и уничтожают его потенциал.

Благодаря работе бомбардировщиков и FPV-дронов российским войскам не удается реализовать свои замыслы по накоплению сил и усилению давления на позиции украинских защитников.

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