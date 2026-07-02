FPV-дрони не дають росіянам підтягнути резерви на Лиманському напрямку, - ЗСУ

На Лиманщині російські війська не припиняють спроб затягнути особовий склад на передній край, провести накопичення та наростити чисельну перевагу.

Відео бойової роботи оприлюднили на сторінці 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Втім, реалізації цих планів протидіють українські оператори безпілотників.

Як повідомили у бригаді, ударні засоби батальйону безпілотних систем "Mara" постійно завдають ударів по противнику та знищують його потенціал.

Завдяки роботі бомберів та FPV-дронів російським військам не вдається реалізувати свої задуми щодо накопичення сил і посилення тиску на позиції українських захисників.

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