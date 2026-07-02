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FPV-дрони не дають росіянам підтягнути резерви на Лиманському напрямку, - ЗСУ

FPV-дрони не дають росіянам підтягнути резерви на Лиманському напрямку

На Лиманщині російські війська не припиняють спроб затягнути особовий склад на передній край, провести накопичення та наростити чисельну перевагу.

Відео бойової роботи оприлюднили на сторінці 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Втім, реалізації цих планів протидіють українські оператори безпілотників.

Як повідомили у бригаді, ударні засоби батальйону безпілотних систем "Mara" постійно завдають ударів по противнику та знищують його потенціал.

Завдяки роботі бомберів та FPV-дронів російським військам не вдається реалізувати свої задуми щодо накопичення сил і посилення тиску на позиції українських захисників.

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армія рф (21417) обстріл (34817) ЗСУ (8917) дрони (8595)
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