Глава МИД Латвии Браже после атаки РФ призвала усилить санкции против России

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже выразила солидарность с Украиной после массированной российской атаки и заявила, что Москву нужно заставить пойти на мир с помощью максимального санкционного давления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Браже в Х.

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Латвия призывает усилить санкции против России

"Полная солидарность с народом Украины после вчерашних варварских нападений со стороны России.

Россию необходимо заставить пойти на мир с помощью максимального давления, в частности санкций, и постоянной поддержки Украины.

Латвия и впредь будет поддерживать самооборону Украины", - подчеркнула Браже.

Массированный обстрел Киева 2 июля

В ночь на 2 июля 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Взрывы раздавались в течение нескольких часов, а силы ПВО работали по воздушным целям над столицей.

По последним подтвержденным данным:

погибли не менее 18 человек;

более 90 получили ранения, среди них - дети;

повреждено более 20 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры;

спасательные работы продолжались во многих местах. Под завалами ищут людей. В том числе - 15-летнюю девушку и её семью.

В результате ударов возникли многочисленные пожары, были частично разрушены многоэтажные жилые дома, повреждены транспортная инфраструктура и инженерные сети. Из-за последствий атаки в Киеве временно изменяли маршруты общественного транспорта.

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