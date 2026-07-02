Глава МИД Латвии Браже после атаки РФ призвала усилить санкции против России
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже выразила солидарность с Украиной после массированной российской атаки и заявила, что Москву нужно заставить пойти на мир с помощью максимального санкционного давления.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Браже в Х.
Латвия призывает усилить санкции против России
"Полная солидарность с народом Украины после вчерашних варварских нападений со стороны России.
Россию необходимо заставить пойти на мир с помощью максимального давления, в частности санкций, и постоянной поддержки Украины.
Латвия и впредь будет поддерживать самооборону Украины", - подчеркнула Браже.
Массированный обстрел Киева 2 июля
В ночь на 2 июля 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Взрывы раздавались в течение нескольких часов, а силы ПВО работали по воздушным целям над столицей.
По последним подтвержденным данным:
- погибли не менее 18 человек;
- более 90 получили ранения, среди них - дети;
- повреждено более 20 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры;
- спасательные работы продолжались во многих местах. Под завалами ищут людей. В том числе - 15-летнюю девушку и её семью.
В результате ударов возникли многочисленные пожары, были частично разрушены многоэтажные жилые дома, повреждены транспортная инфраструктура и инженерные сети. Из-за последствий атаки в Киеве временно изменяли маршруты общественного транспорта.
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