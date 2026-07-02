Глава МЗС Латвії Браже після атаки РФ закликала посилити санкції проти Росії
Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже висловила солідарність з Україною після масованої російської атаки та заявила, що Москву потрібно змусити до миру максимальним санкційним тиском.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Браже у Х.
Латвія закликає посилити санкції проти Росії
"Повна солідарність з народом України після вчорашніх варварських нападів з боку Росії.
Росію необхідно змусити піти на мир за допомогою максимального тиску, зокрема санкцій, та постійної підтримки України.
Латвія й надалі підтримуватиме самооборону України", – наголосила Браже.
Масований обстріл Києва 2 липня
У ніч на 2 липня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Вибухи лунали протягом кількох годин, а сили ППО працювали по повітряних цілях над столицею.
За останніми підтвердженими даними:
- загинули щонайменше 18 людей;
- понад 90 дістали поранення, серед них - діти;
- пошкоджено понад 20 житлових будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури;
- рятувальні роботи тривали на багатьох локаціях. Під завалами шукають людей. У тому числі - 15-річну дівчину та її родину.
Внаслідок ударів виникли численні пожежі, були частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, пошкоджені транспортна інфраструктура та інженерні мережі. Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту.
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