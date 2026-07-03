Во Львове водитель троллейбуса заметил гранату на дороге и эвакуировал пассажиров, - Садовый

Во Львове на улице Зеленой водитель троллейбуса № 24 заметил гранату, лежавшую прямо на проезжей части. Мужчина немедленно остановил транспорт и эвакуировал пассажиров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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По словам мэра, водитель вовремя заметил подозрительный предмет на дороге и остановил троллейбус перед ним, не подвергая людей опасности.

"Подозрительный предмет на проезжей части вовремя заметил водитель троллейбуса № 24. Он остановил транспорт перед опасным предметом и оперативно эвакуировал пассажиров", - сообщил Андрей Садовый.

На месте работают правоохранители. Гранату изымут и обезвредят взрывотехники, а следователи устанавливают, каким образом боеприпас оказался посреди дороги.

Несмотря на инцидент, движение транспорта на этом участке не перекрывали. Полицейские регулируют движение и обеспечивают проезд автомобилей.

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