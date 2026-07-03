У Львові водій тролейбуса помітив гранату на дорозі й евакуював пасажирів, - Садовий

У Львові на вулиці Зеленій водій тролейбуса №24 помітив гранату, яка лежала просто на проїжджій частині. Чоловік негайно зупинив транспорт і евакуював пасажирів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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За словами мера, підозрілий предмет водій вчасно побачив на дорозі та зупинив тролейбус перед ним, не наражаючи людей на небезпеку.

"Підозрілий предмет на проїжджій частині вчасно помітив водій тролейбуса №24. Він зупинив транспорт перед небезпечним предметом та оперативно евакуював пасажирів", – повідомив Андрій Садовий.

На місці працюють правоохоронці. Гранату вилучать і знешкодять вибухотехніки, а слідчі встановлюють, яким чином боєприпас опинився посеред дороги.

Попри інцидент, рух транспорту на цій ділянці не перекривали. Поліцейські регулюють рух та забезпечують проїзд автомобілів.

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